Soyapango es la segunda ciudad de El Salvador con más casos confirmados de covid-19 hasta este viernes 13 de agosto, solo abajo de San Salvador. Es por ello que la alcaldía de ese municipio, ha implementado una campaña que incluye un proceso de desinfección de manos, zapatos, toma de temperatura, y de exigencia del uso de mascarilla en mercados, plazas, parques y otros lugares públicos, para tratar de frenar el avance del virus en esa ciudad, ubicada al oriente de San Salvador.

Soyapango pone en marcha un plan de desinfección para bajar casos de covid-19 en ese municipio. Foto de LA PRENSA/Jorge Carbajal

Personal especializado se ha colocado en la entrada de los mercados para desinfectar calzado, colocar alcohol gel a las personas y observar que lleven la respectiva mascarilla antes de ingresar a los mercados municipales.

En total son seis mercados los que hay en el municipio, pero el más grande es el mercado central, ubicado a pocos metros de la alcaldía municipal. Según Sara Aragón, jefa de la unidad médica de la alcaldía, desde los primeros días de esta semana se comenzó con la campaña de desinfección para las personas que ingresen a los establecimientos, ya que ha sido ahí donde se han dado más casos de covid-19.

"Es un proyecto que ha lanzado la alcaldesa (Nercy Montano), por el incremento de casos de covid-19 en el municipio, más que todo en los mercados. Se han mandado brigadas a los mercados y se pide que las personas lleven alcohol gel, que haya un distanciamiento social, y también el uso de mascarillas", comentó Aragón.

Aragón explicó que ese proceso se está realizando en todos los mercados del municipio, a la vez que se lleva a la par una campaña de limpieza, fumigación y abatización en las casas de las colonias y de las comunidades para tratar de evitar la proliferación de zancudos.

"Anda un personal de 50 profesionales en todo el municipio y si alguien está enfermo se le entrega un kit médico, pero si es un caso de covid-19, se manda a un centro médico. Y si es asegurado, se manda al Seguro Social", agregó.

El plan continuará hasta que bajen los casos, por lo que no hay fecha para una finalización. Las personas que llegan a los mercados colaboran con el personal que realiza el proceso, y algunos de ellos ven positivo el esfuerzo que se está haciendo.

Ese es el caso de Deysi Flores, una comerciante del mercado central soyapaneco. "Es lo que necesitamos en los mercados para que la gente nos visite con más tranquilidad ", dijo Flores. A su criterio, hay personas que no quieren utilizar la mascarilla, lo cual no es correcto. "La verdad es que no queremos usar las mascarillas y no queremos usar el alcohol gel", agregó.

Ante la pregunta de si estaría de acuerdo en que se cerraran algunos espacios públicos como parques, dijo que "si es para nuestro bien, que lo hagan". Según el sitio oficial del covid-19 en El Salvador, San Salvador reporta 11 mil 566 casos, seguido por Soyapango, con 6 mil 523 y en tercer lugar se ubica Mejicanos con 3 mil 660.

Roberto Anzora, un habitante del municipio, dijo que en su caso solo sale a la calle por motivos de fuerza mayor. "Los casos van en aumento no solo aquí en Soyapango, sino en todo El Salvador, pero la gente sale a la calle por nada. En mi caso solo salgo por motivos de fuerza mayor", explicó el hombre jubilado de 67 años.

De los 19 municipios del departamento de San Salvador, El Paisnal tiene solo 70 casos detectados por el gobierno central.