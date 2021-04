"Soy pobre no porque quiera, sino porque no puedo salir a trabajar por mi enfermedad"

Wilfredo Antonio Rodríguez Berrios, de 49 años, reside en la lotificación El Cocal, del cantón el Boquerón, en el municipio de Chinameca, departamento de San Miguel, a quien desde hace dos años le diagnosticaron insuficiencia renal. Debido a su condición, no puede trabajar y solicita ayuda de personas de buen corazón.

Aseguró que antes de ser diagnosticado con esta enfermedad trabajaba como jornalero y ayudante de albañil, sin embargo, con el paso del tiempo el dolor en su cuerpo incrementó y los médicos le prohibieron efectuar actividades que le demanden una alta intensidad física, algo que lamenta porque es el único que genera ingresos económicos a su familia.

Vive junto a su esposa y un hijo de ocho años, manifestó que su preocupación es que ninguno de ellos puede trabajar, y los pocos ahorros con los que contaban, están por acabarse; además, su casa se encuentra en malas condiciones.

"Me afecta el sol y no puedo comer cualquier cosa, me toca rebuscarme con los trabajos. La creatinina la tengo a 5.56 de nivel en la sangre, no me baja, por el contrario, va incrementando”, dijo Wilfredo.

Don Wilfredo necesita ayuda para su tratamiento médico y para reparar su vivienda. Foto: Emanuel Boquin.

Explicó que a su casa lo han visitado organizaciones que le prometen ayuda, pero hasta la fecha, ninguna cumplió. Dice que con susahorros, compró algunas láminas para protegerse de las lluvias, pero no son suficientes, “necesito arreglar mi casita, no me puedo estar mojando, aunque me quede sin dinero (las debe de comprar). No puedo hacer más, porque no puedo salir a laborar, soy pobre no porque quiera, sino porque no puedo salir a trabajar", explicó.

Si usted desea ayudar de manera económica o con materiales de construcción a esta familia, puede comunicarse al número de teléfono: 7973-5683, o visitarla en el cantón el Boquerón, en el lugar conocido como La Viejona, en el municipio de Chinameca, San Miguel.