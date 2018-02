¿Su excusa fue aceptada para no contar votos? Aquí puede ver el listado

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este miércoles el listado de personas a quienes no les fue aceptada su excusa para no ir a contar votos en un Junta Receptora de Votos (JRV), el próximo 4 de marzo, en las elecciones de alcaldes y diputados.

Sala rechaza amparo de un ciudadano que no quería ir a contar votos

Los ciudadanos salvadoreños tenían como plazo hasta el pasado jueves 1 de febrero para presentar una excusa y no asistir a contar votos. Sin embargo, solo son válidas aquellas que corresponden a un impedimento físico comprobado, tener más de 60 años, estar fuera de El Salvador, estar afiliado a un partido político y ser miembro de la PNC, la Fuerza Armada o funcionario público. Por lo tanto, el TSE rechazó las excusas de más de 40 personas.

Si usted presentó una excusa, pero su nombre aparece en el listado publicado por el TSE, significa que no fue aceptada. En ese caso, si no se presenta a contar votos, se verá obligado a pagar una multa de hasta $114. Si su nombre no aparece, usted no tendrá que conformar una JRV. Ingrese a este enlace para conocer el listado.