Su única identidad es la de payaso “Chirimiyo”: Invisible ante la ley y la sociedad

Irvin Aarón Duarte, de 24 años, no existe ante las leyes de El Salvador, puesto que sus padres nunca registraron su nacimiento en la alcaldía de San Salvador y por consiguiente, al cumplir la mayoría de edad, no pudo sacar su Documento Único de Identidad (DUI).

Duarte no sabe leer ni escribir, ya que nunca asistió a la escuela. Creció en las calles acompañando a su mamá, una alcohólica consuetudinaria. “Vengo de un hogar destruido”, afirma Irvin al recordar que sus padres se separaron cuando tenía una temprana edad.

El joven, de complexión delgada y piel morena, explica que desde niño quiso sacar del vicio a su madre y fue así como comenzó a vender dulces en los autobuses de la capital, hasta que llegó a un circo ambulante, donde se interesó por el arte de ser payaso.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Wendy Urbina

La única identidad que Irvin posee actualmente es la del payaso “Chirimiyo”, como es reconocido en el medio artístico desde hace aproximadamente 14 años.

“En el circo me echaron la mano y con el propósito de salir adelante me apegué al arte de ser payaso. Lo único que yo tengo es mi payaso”, explica.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Wendy Urbina

La pandemia generada por la covid-19 golpeó al gremio artístico, pues se suspendieron las reuniones, las fiestas patronales, no hubo transporte público y para “Chirimiyo” la situación se agravó más, pues al no tener DUI no pudo acceder a los beneficios que el Gobierno otorgó.

“No tuve acceso a las canastas básicas, ni a los $300, pues yo no estoy registrado”, puntualizó.

Durante más de un año el payasito tuvo que recurrir a realizar mandados a sus vecinos, así como vender productos de primera necesidad para poder sobrevivir y pagar el alquiler de su casa y sus servicios.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Wendy Urbina

La falta de documentos también ha causado que en dos ocasiones la Policía Nacional Civil (PNC) se lo lleve arrestado, tras encontrarlo trabajando como payaso en las unidades del transporte colectivo. Afortunadamente ha salido en el periodo de 72 horas, recalca, pues su único “delito” es no tener documentos.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Wendy Urbina

Irvin tiene muchos sueños por cumplir. Por su trabajo como artista posee varios diplomas que se le han otorgado durante capacitaciones que realiza el gremio, pero por la falta de sus documentos se ha perdido la oportunidad de salir del país e ir a congresos de payasos.

Foto: LA PRENSA GRÁFICA/ Wendy Urbina

El joven ha buscado ayuda legal por medio de abogados para poder resolver su situación; sin embargo, no tiene los recursos económicos para hacerlo, pues le piden aproximadamente $900 para el trámite de legalización.

La madre de Irvin murió en 2013 debido a complicaciones provocadas por el alcoholismo y asegura que su papá “es como que no tuviera”. La vida de Irvin ha sido difícil, pero él quiere cambiar su historia, por lo que ha decidido formar una familia junto a su compañera de vida, pero dice que cuando vengan los hijos le gustaría darles su apellido, por lo que espera que su situación legal se pueda resolver.

Duarte nació el 4 de diciembre de 1996; lo sabe porque así le dijo su madre. Hoy él busca ayuda para existir. Desafortunadamente por su situación sigue sin poder acceder a los beneficios que está otorgando el Gobierno para que los artistas vuelvan a retomar sus trabajos. Tampoco puede acceder a la vacuna contra la covid-19.

Si usted desea ayudar al payasito “Chirimiyo”, puede comunicarse al número 7136-4446.