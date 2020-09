Subdirectores ISSS cobraron sin cumplir con jornadas

Los médicos Carlos Rubio Barraza y José Roberto Durán Navarro, recientemente nombrados subdirectores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, tuvieron que reintegrar, en mayo de 2019, parte de su salario por haber cobrado por jornadas no laboradas y pagadas.

En 2017, el ISSS realizó una auditoría en el Servicio de Cateterismo Cardíaco en el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico, área a la que pertenecían ambos médicos, según documentos a los que este periódico tuvo acceso.

El resultado de ese examen especial estableció que ambos especialistas no acudieron a todas sus jornadas entre enero y marzo de 2017. Rubio no laboró 24 días en esos tres meses, mientras que Durán no se presentó a 26 jornadas.

"Sirva la presente para solicitarle me envía a más tardar el día miércoles 10 de octubre de 2018 las cartas de compromiso y modalidad de pago que aceptará cada colega para saldar la deuda por jornadas no laboradas y pagadas", se lee en la carta enviada a Rubio Barraza, cuando fungía como Jefe de Terapia Endovascular, de parte de la doctora Margarita Linares de Cruz, exdirectora de ese hospital.

En el caso de Rubio, tuvo que devolver $2,209.35 por la falta, según consta en el recibo de ingreso del ISSS.

Se intentó contactar a los especialistas para abordar el reparo y que explicaran el resultado del informe y la justificación del porqué no asistieron esos días a su trabajo. A José Durán se le intentó contactar en su clínica particular; pero no se encontró, por lo que se pidió a la secretaria fuera él quien se comunicara con LA PRENSA GRÁFICA.

Rubio Barraza dijo que desconocía del caso y terminó la llamada inmediatamente, alegando que se encontraba en una reunión de labores.

"No, fíjese. Sobre eso no sé, desconozco, la dejo porque estoy en una reunión", se justificó el nuevo subdirector Barraza.

Ambos especialistas fueron nombrados como subdirectores el 27 de agosto recién pasado.

Elección afecta pacientes

Los nuevos subdirectores propuestos y elegidos por la directora del ISSS, Mónica Ayala, son cardiólogos intervencionistas, especialidad en la que el ISSS tiene poco recurso humano.

De manera extraoficial se conoció que antes del nombramiento, en el ISSS había cuatro especialistas, pero sin Rubio Barraza y Durán Navarro, el área cuenta con dos cardiólogos intervencionistas.

"Ambos son especialistas en hacer trabajos para cardiología a través de catéteres, de los cuales el ISSS solo tiene cuatro activos y una doctora que recién se iba incorporar al equipo. Entonces, si de cuatro sacamos dos, estamos casi dejando 50% de menos atención a los pacientes. Estando los cuatro hacían un cateterismo por semana", dijo la fuente.

"Ellos estaban en una unidad muy delicada y esa área debe tener al menos seis personas, por la demanda de pacientes. El Consejo Directivo le exigió a las autoridades la importante de fortalecer la unidad. Ellos se comprometieron a traer personal interno y capacitarlo", aclaró un miembro del Consejo que quiso mantener el anonimato.

Rubio Barraza dijo que esta situación ya estaba resuelta porque "viene una colega especializada en el Instituto Mexicano y con ella se solventa".