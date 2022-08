Sube Inasistencia escolar y analfabetismo en El Salvador

En 2021, el Salvador vio un deterioro en indicadores educativos como la inasistencia escolar y el analfabetismo, cuya incidencia en la población incrementó en comparación con el año anterior.

Los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2021, publicados la semana pasada por la extinta Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), advierten que más personas de 4 a 17 años declararon no asistir a la escuela: de 116,289 reportados en 2020 pasaron a 242,642 en 2021, es decir, 126,353 más.

En estos grupos de edad, la inasistencia se concentra en la población que debería estar cursando parvularia o bachillerato. La DIGESTYC señaló que este comportamiento permite inferir "que, por lo menos, la mayoría de la población se esfuerza por cursar la educación básica".

El 39.8 % de la población de 4 a 6 años —es decir, dos de cada cinco personas de estas edades— no asistió a la escuela en 2021, frente al 36.33 % registrado en 2020. Además, la cifra del año pasado es la más alta desde 2014, revela un análisis de LPG Datos, basado en los resultados de las EHPM de los últimos siete años.

En el caso de la educación básica, es decir, de 7 a 15 años, la tasa de inasistencia subió de 6.8 % a 7.1 % y, también, el porcentaje de 2021 es el más alto desde 2014.

Además, el 35.7 % de la población de 16 a 18 años, que debería estar cursando bachillerato, dijo no asistir a la escuela. Aunque esta no fue la cifra más alta desde 2014, significó un retroceso porque en 2020 se logró reducir a 31.9 %, después de haberse ubicado en 38.2 % en 2019.

Los resultados de la EHPM también muestran que la inasistencia es mayor entre las personas de sexo masculino y esto ocurre en todos los niveles educativos. En parvularia, el 41.3 % no acudió a la escuela, frente al 38.2 % de las de sexo femenino; mientras en básica fue el 7.9 % versus 6.3 %. En bachillerato, estos porcentajes fueron 37.7 y 33.7 %, respectivamente.

¿Por qué no están en la escuela?

La encuesta también explora las razones por las cuales la niñez y adolescencia de 4 a 17 años no está en la escuela. De las 242,642 personas de estas edades que no estaban recibiendo educación en 2021, 57,300 afirmaron que sus padres no querían y 43,735 señalaron que por la edad no estaban en la escuela. Además, 38,830 confesaron que no les interesaba estudiar y 36,539 citaron otras razones. No obstante, 14,411 indicó que necesitaba trabajar y 11,278 afirmó que educarse resultaba "muy caro".

El especialista en educación Óscar Picardo consideró que el incremento en la inasistencia y las razones que citan quienes están fuera de los centros escolares tendrían una relación con la "valorización social de la educación", en particular en las zonas rurales.

Picardo explicó que "sobre todo en el área rural, las familias sacan a los niños de la escuela una vez aprenden a leer y escribir, porque consideran que sus actividades, generalmente agrícolas, no requieren que sigan estudiando".

El experto también señaló el incremento del analfabetismo. La EHPM de 2021 reporta que el 10.02 % de la población salvadoreña de 10 años en adelante no sabe leer ni escribir. Esto equivale a 537,518 habitantes, es decir, 21,103 más que los 516,415 registrados en 2020.

La tasa de analfabetismo había logrado reducirse a 9.63 % en 2020, pero el año pasado volvió a los niveles que venía reportando desde 2014.