Sube la tensión en la Corte Suprema de Justicia por casos de Probidad

El jueves 24 de mayo, luego de varios meses de haber terminado cinco exámenes patrimoniales de exfuncionarios, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó reactivar el combate a la corrupción y poner en agenda todos los martes un caso de la Sección de Probidad. La iniciativa fue promovida por el magistrado presidente de la Comisión de Ética y Probidad, Sidney Blanco, quien pidió que se sometieran a votación los casos de Nayib Bukele, Sigfrido Reyes, Guillermo Gallegos, Ana Vilma de Escobar y Óscar Ortiz, casos en los cuales, según fuentes de la Corte, la Comisión de Ética y Probidad ha concluido que existen indicios de enriquecimiento ilícito.

En la sesión plenaria, el magistrado Leonardo Murcia propuso que el pleno no conociera ese día los casos acordados, sino que mejor resolvieran expedientes que tienen hallazgos menores o que no tienen proyectos de resoluciones para enviar a juicio, como los casos del juez Levis Italmir Orellana o el del exmagistrado Domingo Méndez.

“Para mí (Sidney Blanco), como tengo otros intereses, entonces no es relevante. No es así la lógica, los podemos ver, y en grupo, si ustedes quieren”. Leonardo R. Murcia,

magistrado de la CSJ

“Como se dijo acá la vez pasada, todo el mundo está en contra de la corrupción, todo mundo quiere combatir, conocer y decidir casos relacionados con corrupción. Ahí están, ahí están... Cada vez me convenzo que el país no está preparado, el sistema, no voy a hablar solo de la Corte Suprema de Justicia, del sistema, que no está preparado para combatir la corrupción. Es la conclusión a la que yo lamentablemente llego luego de escuchar tácticas de no querer enfrentar los problemas graves, neurálgicos, del combate a la corrupción”, dijo, con un tono molesto, el magistrado Blanco, según consta en la grabación de la sesión del martes 29 de mayo.

Murcia y la magistrada de lo Penal Doris Luz Rivas reaccionaron a los señalamientos de Blanco y dijeron que no aceptaban tales elucubraciones y que no existía ningún interés en bloquear los expedientes, algunos de los cuales tienen firma de resolución final que data de inicios del año pasado.

“Perdónenme, para los investigados sí es relevante decirles ‘señor, lo he investigado y usted no aparece con indicios de enriquecimiento ilícito’. Para ellos es relevante. Para mí, como tengo otros intereses, entonces no es relevante. No es así la lógica, los podemos ver, y en grupo, si ustedes quieren”, respondió Murcia a Blanco.

Los magistrados constitucionalistas Rodolfo González y Florentín Meléndez respaldaron la calendarización sugerida por Blanco para conocer los casos de Probidad. Sin embargo, la magistrada María Luz Regalado recordó que en la votación en la que se confirmó la propuesta de Blanco no se votó por conocer los casos en un orden específico, sino únicamente ponerlos en agenda.

Por su parte, la magistrada Doris Luz Rivas añadió que existe la necesidad de ampliar la lista de exfuncionarios investigados.

“No creo que sean cinco personas si todas las propuestas son de enriquecimiento ilícito. No creo que sean cinco exfuncionarios o funcionarios, deberían haber más. Ahí es donde no debemos equivocarnos y perder el rumbo, seamos objetivos con todos, es lo único que yo pido. Si solo esos cinco y así se entendió, hagámoslo, pero no solo son cinco las personas que probablemente pueden haber con enriquecimiento ilícito”, argumentó la funcionaria.

Foto de LA PRENSA/Archivo Pleno. La conformación del pleno cambiará luego del 15 de julio próximo, cuando salen cinco magistrados propietarios: cuatro de la Sala de lo Constitucional y la magistrada María Luz Regalado, quien busca la reelección.

La Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la Corte entregó a este medio el audio de la sesión plenaria del 29 de mayo de este año, pero censuró algunas partes. En el material entregado se suman más de 15 minutos de silencios que tienen la finalidad de resguardar material de las discusiones de los magistrados.

Fuentes de la Corte que participaron en la reunión han confirmado que en las partes omitidas consta que durante esa reunión algunos magistrados defendieron a ultranza la reserva de los casos, y además se quejaron por las publicaciones periodísticas sobre algunos expedientes.

A la fecha, de la lista de cinco sugerida por Blanco, el pleno de la Corte únicamente ha tomado decisión respecto del caso del exalcalde de San Salvador Nayib Bukele, en el cual decidió certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Ministerio de Hacienda para que determinen si el exfuncionario evadió impuestos. Esta decisión no fue acompañada por el magistrado Blanco ni los demás miembros de la Sala de lo Constitucional, porque consideraron que Bukele debió enfrentar juicio por enriquecimiento ilícito. Cuatro magistrados, de hecho, señalan que Bukele pudo cometer fraude de ley.

Blanco dijo, el domingo pasado durante la entrevista Focos TV, que el pleno tiene ya tres sesiones conociendo el caso de la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, el cual seguirán discutiendo hoy. Además, el magistrado señaló que las recusaciones presentadas por exfuncionarios investigados han servido para dar largas a la decisión sobre los casos.

24 de mayo de 2018 Acuerdo El pleno acordó poner en agenda cada martes los casos de Probidad propuestos por el presidente de la Comisión de Ética y Probidad.