Suben incentivos económicos a empresas que contraten a jóvenes sin experiencia

Con 71 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer varias reformas a la Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado, con las que se pretende dar mayores incentivos económicos para motivar a las empresas que contraten a jóvenes de 18 a 29 años de edad sin experiencia laboral y sin registro de cotizante en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).Los incentivos fiscales se harán mediante la reducción de la renta y dependiendo de cuántos jóvenes contraten las empresas. La reforma que se hizo al artículo 21 establece, en el literal a, que a las empresas que contraten de dos a seis jóvenes sin experiencia laboral se les reducirá de su renta obtenida el equivalente a tres salarios mínimos vigentes del sector que se trate. El literal b dice que, en caso que contraten de siete a 12 jóvenes, se les reducirá de su renta cuatro salarios mínimos. Pero el literal c dice que si contratan más de 13 jóvenes, se les reducirá de su renta cinco salarios mínimos.En la ley actual se contempla que si las empresas contratan de dos a 16 jóvenes, gozarían de una reducción de la renta de uno hasta tres salarios mínimos.El diputado de ARENA David Reyes dijo que cuando la normativa se aprobó, advirtieron que los incentivos “no eran los más atractivos y que no iba a dar mayores resultados”. Agregó que a casi cinco años, según el Ministerio de Trabajo, no se han generado más de 300 empleos bajo este régimen especial.“Este es un instrumento que le permite al Gobierno darle oportunidad a los jóvenes para su primer oportunidad laboral”, expresó.Aseguró que otras reformas quitarán demasiada burocracia y le darán más facilidad a los jóvenes para inscribirse.