Suben las detenciones de salvadoreños en la frontera de EUA

La migracción irregular hacia Estados Unidos va en aumento. Es un hecho. Y El Salvador no es la excepción, pese al discurso que el gobierno insiste en vender al decir que sus políticas han reducido el flujo de migrantes hacia el país norteamericano.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos actualizó las cifras de personas detenidas en la frontera al intentar entrar ilegalmente al país. Pero antes de verlo, hay que explicar que el año fiscal del país de las barras y las estrellas no es el mismo año calendario (de enero a diciembre), sino que este va de octubre a septiembre.

Así, el año fiscal 2020 comprende de octubre de 2019 a septiembre 2020. El 2021 va de octubre de 2020 a septiembre de 2021. Y así hacia atrás, también.

Explicado lo anterior, en números globales, durante todo el año fiscal 2020 (año de pandemia, con las fronteras cerradas prácticamente en todo el continente), las patrullas fronterizas detuvieron a 458,088 personas. Esto fue una reducción de casi la mitad de personas que intentaron entrar ilegalmente a Estados Unidos en comparación a 2019, cuando fueron detenidas 977,509.

Sin embargo, al 2021 le ha bastado con ir a la mitad del camino para volver a disparar la cifra. En seis meses del actual año fiscal, la cifra de detenciones ya superó a 2020 y alcanzó las 569,879.

Luego, las autoridades migratorias estadounidenses separan la estadística de personas detenidas a partir de cuatro categorías, dependiendo de la situación de cada una: adultos en solitario, adultos miembros de un grupo familiar, menores de edad acompañados y menores de edad no acompañados.

Este último ramo es el que ha atraído el principal foco de atención en las últimas semanas, ya que 48,587 menores de edad sin compañía de un adulto han sido detenidos en la frontera estadounidense en los últimos seis meses, una cifra muy superior a los 33,239 del 2020.

El Salvador

De lo general a lo específico, el ritmo acelerado con que crece la cantidad de detenciones en la frontera estadounidense también corresponde al aumento que El Salvador ha sufrido en dicha estadística.

Así, El Salvador ha pasado de tener 17,165 personas detenidas en la frontera intentando entrar ilegalmente a Estados Unidos, en 2020; a sumar 29,141 en apenas seis meses del año fiscal 2021.

Solo en marzo pasado, la patrulla fronteriza detuvo a 9,391 salvadoreños. La cifra es la más alta en los últimos 20 meses. Hay que retroceder hasta julio de 2019 (cuando fueron detenidos 9,976) para encontrar una cifra similar.

Ese 2019 fue, precisamente, el peor año en términos migratorios de los últimos cuatro años para El Salvador, ya que se registraron 92,351 detenciones, más del doble de lo que se había contabilizado en 2018, cuando la cifra fue de 37,042.

En los últimos cuatro años, el mes con más detenciones de salvadoreños en la frontera estadounidense fue mayo de 2019, cuando la cifra alcanzó 16,134.

Después, a partir de julio de 2019 la cifra comenzó a descender. Dicho mes hubo 9,976 salvadoreños detenidos en la frontera norteamericana. Un mes después bajó a poco más de 6,000 y se cerró el año fiscal 2019 con 3,622 en septiembre.

Ya con la gestión de Nayib Bukele instalada en el ejecutivo y la implementación de las patrullas fronterizas —más la sintonía que este tenía con la administración Trump para combatir a los migrantes— el número continuó su descenso.

Los números más bajos de detenciones que El Salvador ha tenido en la frontera estadounidense coinciden con los meses es que estas se encontraban cerradas, debido a la pandemia por covid-19.

Así, de los 1,441 detenidos salvadoreños de marzo 2020, se pasó a 553 en abril, 471 en mayo, y 542 en junio. Para julio, cuando el país ya había dejado atrás la cuarentena, la cifra comenzó de nuevo a subir, y ese mes quedó en 947.

Desde entonces, no ha dejado de crecer: 1,478 en agosto de 2020 y 2,219 en septiembre del mismo año, para cerrar el año fiscal 2020 con 17,165 detenciones.

Negación de la realidad

Pese a que las cifras van para arriba, el GOES se ha negado a aceptar el problema. Lejos de ello, su discurso es triunfal, aduciendo que las cifras han bajado o utilizando números de otras estadísticas y no las de detenciones en la frontera.

Así, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, aseguró el pasdo 5 de abril, que la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) había reportado una reducción del 86% en el flujo de salvadoreños migrantes.

Sin embargo, la reducción del 86% no es sobre el flujo de salvadoreños detenidos en la frontera, sino en cuanto a las deportaciones realizadas por Estados Unidos al país: de 4,441 en 2020 a 608 en 2021. Y no es lo mismo deportaciones que detenciones en la frontera.

En lo que no se equivoca el Ejecutivo es al decir que, de la región conocida como Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) más México, del global total de detenciones en la frontera, El Salvador es el que aporta la menor cantidad al grupo; sin embargo, eso no significa que no aporte, o que la cifra de detenciones relacionadas con salvadoreños no vaya en aumento, en consonancia con el incremento que las detenciones están sufriendo en todo lo que va de año fiscal 2021. Aunque el discurso del GOES vaya en otro sentido.

Renuncia

La coordinadora de la Casa Blanca para la frontera con México, Roberta Jacobson, abandonará su cargo a finales de este mes, en pleno auge de la llegada de indocumentados a la zona limítrofe, se anunció el pasado viernes en un comunicado oficial.