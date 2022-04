Suecy Callejas: “No es obligación para nosotros tomar los razonamientos de la Sala de lo Constitucional”

“La Sala de lo Constitucional nos manda unos razonamientos que están plasmados en toda la sentencia, y obviamente estos son los razonamientos que a ellos los llevaron a tomar la decisión que el (artículo) 151 debe regularse de otra forma, y nos dicen: ‘debería regularse en estos sentidos’, mas no es obligación para nosotros tomar los razonamientos que a ellos los llevaron a decidir que sacar el 151 de la regulación para tener que regular solamente en ese marco”.

Eso fue lo que dijo la diputada Suecy Callejas (Nuevas Ideas) durante la reunión de la comisión de la familia, este día, en la que continuó la recolección de insumos para cumplir con la sentencia de la Sala impuesta en el tema del reconocimiento del derecho a la impugnación de la paternidad por parte del supuesto padre biológico.

La Sala impuesta por el oficialismo el 1 de mayo del 2021 emitió sentencia en enero de este año para que la Asamblea reformara el artículo 151 del código de familia, en el que se contempla quiénes tienen potestad para impugnar la paternidad de un padre de familia. Actualmente, ese derecho corresponde únicamente al marido de la mujer, y el propio hijo cuando ejerza su derecho a investigar la paternidad.

Así, la Sala impuesta dio a la Asamblea un año para reformar dicha situación. De momento, Nuevas Ideas presentó una propuesta de redacción para el nuevo artículo, pero se encuentran escuchando opiniones de entes gubernamentales para readecuar el mismo.

En ese contexto, Callejas indicó en la reunión de hoy lo dicho anteriormente, que, en su opinión, no están obligados a atender los razonamientos que la Sala impuesta emitió. Esto debido a valoraciones relacionadas con la relación socio afectiva del hijo con quien podría ser considerado padre de crianza. “No es obligación tomar los razonamientos que los llevaron a decidir que había que sacar el 151 de la regulación para tener que regular solamente en ese marco. Tenemos la oportunidad de ampliar la visión”, remarcó. “Aunque por supuesto que es valioso todo lo que dice la sentencia, no es el único camino para legislar, lo que dice la sentencia. Hay que tomarlo en cuenta, sin embargo no nos podemos casar solamente con lo que dicen ahí”, agregó.