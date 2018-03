Sugieren a políticos congruencia entre aquello que dicen y hacen

Lee también

Congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que piensan y lo que opinan, entre lo que son y lo que dicen ser es lo que expertos internacionales que participaron en el primer Foro Internacional de Comunicación Política recomendaron a los políticos salvadoreños, para que ganen credibilidad entre sus públicos. El evento fue organizado por Estrategia de Comunicación Política (ECOP).Para poder ser funcionarios hay algunos que tienen que pasar por una elección popular y hacen una campaña electoral. En ese contexto se desarrolló el foro, de cara a las próximas elecciones municipales y legislativas de 2018.Según el consultor político Iván Gamboa Song, las elecciones se ganan en las calles y por ello resulta imprescindible que cada candidato se acerque a las personas, salga a las calles, tenga presencia en los medios y que haga lo que predica.Gamboa Song puso de ejemplo al ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante toda su campaña demostró con sus acciones y con sus discursos el tipo de personalidad que tiene, y esto hizo creer a sus seguidores que si llegaba a ser presidente de Estados Unidos cumpliría lo que había prometido, y así está haciéndolo.En esto último radica la importancia de que los políticos actúen de manera coherente. Al respecto, la consultora de imagen Verónica Ríos les dijo a los presentes durante su ponencia que la “credibilidad es directamente proporcional a como eres percibido por tu imagen”. Ríos destacó que cada político debe ser un líder que va en pro del país en el que funciona.“Un error de imagen te puede hacer perder. La imagen siempre debe sustentar el mensaje y debe emanar de nuestra identidad (...) El liderazgo no tiene que ver con el nepotismo”, declaró Ríos.Al evento asistieron diputados, políticos, periodistas, estudiantes, comunicadores, empresarios, ejecutivos de negocios, entre otros asistentes.“Estos conocimientos le dan una perspectiva más amplia de lo que se va a hacer en la futura campaña. Cometemos el error de adoptar campañas que no están acorde con la realidad del país y es ahí también donde se cometen errores de prometer cosas que no están acorde con la realidad de nuestro país”, dijo el diputado de ARENA Javier Palomo.En ese sentido, el presidente de ECOP, Óscar Giralt, dijo que si cada candidato en su campaña electoral se preparaba con un equipo de profesionales iba a tener un producto profesional, técnico y de calidad.