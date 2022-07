Sugieren cambios en propuesta de ley para comisiones de POS

Representantes de bancos y de empresas de tecnología financiera realizaron sus sugerencias a la propuesta de ley para regular las comisiones que se cobran en las terminales de puntos de venta (POS). Dicha normativa fue propuesta por Nuevas Ideas, en la plenaria de esta semana.

En concreto, el partido oficialista pretende regular las comisiones a cobrar por el uso de las terminales. En su argumento, aseguran que hay cobros de hasta 8 % por el uso de los POS debido a la falta de regulación, cuando en otros países estas comisiones no son mayores al 5 %.

Ante ello, y tras la presentación de la propuesta, ayer asistieron a la comisión representantes de bancos y de empresas como SERFINSA, PAGADITO y CUBO, que brindan dichos servicios.

En el caso de estas últimas, estas explicaron que la propuesta de fijar un porcentaje máximo de 2.5 % en el cobro de la comisión podría complicarlas, debido a la cantidad de transacciones que se realizan con el servicio que ellos brindan, ya que no les permitiría ser rentables.

Ante eso, las empresas sugirieron hacer un cambio en la propuesta, en el sentido de que a los bancos se les fije una comisión máxima de 2.5 % y que para las empresas de tecnología financiera ese porcentaje sea de 5 %.

Luego, tanto estas empresas como los bancos coincidieron en que es necesario encontrar el equilibrio entre los cuatro actores que se pueden identificar en el tema: el consumidor, el comerciante, el proveedor del POS y el proveedor del servicio o producto a adquirir.

En ese punto, los representantes de los bancos explicaron que no todos los comercios pagan el mismo porcentaje de comisión por POS. Señalaron que, por ejemplo, a ONG, fundaciones de beneficencia y el mismo GOES no se les cobra comisión; y que solo el 1 % de clientes del banco tienen una comisión arriba del 4 %.

Luego, los bancos también señalaron que si bien la intención de fijar comisión es buena, puede ser contraproducente, ya que actualmente, con los clientes que alquilan el POS: si no hay transacciones, no se paga. En cambio, al fijar tasa, deberían pagar aunque no haya transacciones.