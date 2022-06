Sugieren otorgar autonomía a las alcaldías

Los alcaldes del área metropolitana de San Salvador coincidieron en un congreso denominado "Metrópolis por la Gobernanza". En las palabras inaugurales del evento, el jefe de cooperación de la Unión Europea, Miguel Varela, hizo énfasis en la importancia de la descentralización y la dotación de capacidades para que las alcaldías puedan responder a las necesidades de los ciudadanos de sus localidades.

"El modelo de descentralización política del país, que es una decisión soberana, tiene que tratar de impulsar esas asociaciones, esas agrupaciones, esa dotación de competencia a los municipios para que puedan resolver los problemas de la gente. Ese es el modelo que la Unión Europea propone y le corresponde a los aquí presentes debatirlo", expresó Varela.

Este encuentro ocurre en un contexto en el que los alcaldes presentes gobiernan sus municipios con una reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las municipalidades (FODES). Además de la creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) que administra la mayor cantidad de fondos para proyectos locales.

"Nuestro trabajo no es otro que facilitar que un evento como este tenga lugar. La Unión Europea tiene sus modelos, los presenta, los comparte, y le corresponde al país socio decidir cuál es el modelo que les interesa para su vida diaria", agregó Varela.

Aunque no se refirió a algún punto particular de las reformas y nuevas leyes relacionadas a los gobiernos municipales, fue enfático en que todos los cambios que se hagan deben ser dialogados con todos los sectores de la sociedad civil. De forma primordial, en lo que tiene que ver con la decisión del poder del gobierno central sobre lo local.

"En este momento en el país entiendo que se está tomando decisiones al respecto de qué peso tienen las municipalidades y qué peso tiene el gobierno central, y es muy importante que se analice y se debata con los diferentes actores no solo políticos, también la sociedad civil, y trayendo las experiencias internacionales, después se elige, pero habiendo tenido una reflexión previa", aseveró.

En el país, las propuestas del Ejecutivo, avaladas por la Asamblea, relacionadas a los asuntos municipales han sido cuestionadas y tachadas de ir en contra de la autonomía municipal. En otros casos, como la reforma a la Ley del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) han sido señaladas por dejar fuera a las alcaldías del poder de decisión en la junta directiva de la que antes participaban. Eso, sumado a la dependencia de la DOM que ahora tiene los municipios para tener obras hechas.

Del evento en el que ocurrieron estas reflexiones participaron los alcaldes oficialistas que son mayoría en el AMSS, como Henry Flores, de Santa Tecla y Saúl Meléndez, de Mejicanos. También asistieron los opositores Alejandro Nochez, alcalde de Ayutuxtepeque por ARENA y Milagro Navas, también por ARENA.

Según informo Varela, la UE ha invertido alrededor de $3 millones en el proyecto Metrópolis por la Gobernanza. La actividad de ayer fue la inauguración de un congreso que se extenderá hasta el 15 de junio y que reunirá a expertos de la región.

Sin pistas de COMURES

Por otro lado, después de más de un año desde que se instalaron los nuevos gobiernos municipales, de los cuales 150 pertenecen a Nuevas Ideas el funcionamiento de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), que en otro momento fue la voz de las municipalidades en una batalla por el impago del FODES, sigue sin reiniciar.

Saúl Meléndez, alcalde de Mejicanos, confirmó ayer a LA PRENSA GRÁFICA que no hay conversaciones sobre una reactivación de la corporación, sino el apoyo a la DOM.

"Por ahora no, no hablamos de fortalecer ni de formar COMURES. Es una decisión que junto con presidencia se va tomar, pero por ahorita no. Estamos dando respuesta a nuestra comunidad a través de una institución grande que se llama Dirección de Obras Municipales", aseguró.

La corporación era el único espacio de reuniones de alcaldes de los diferentes departamentos del país. Solía ser, además, la forma en la que los municipios del interior del país hacían llegar sus demandas al Ejecutivo.

Si no se reactiva COMURES, el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMMS) y otras mesas de diálogo regional de alcaldes, serían los únicos espacios de trabajo entre alcaldías, pero ninguno nacional.