Suman nueva acusación a ginecólogo por abuso

La Fiscalía General de la República (FGR) acumuló ayer una segunda acusación en el Juzgado de Paz de Ilopango contra el ginecólogo Herbert Roberto Vásquez Cardona, de 62 años, por el delito otras agresiones sexuales. El médico Ya tenía un proceso judicial por la denuncia de una mujer, pero en las últimas horas fue acusado por otra paciente.

El médico fue detenido por las autoridades el viernes 21 de febrero, acusado de realizar tocamientos "inadecuados" a una de sus pacientes en el hospital San Bartolo, de Ilopango, al oriente de San Salvador. Ayer, el juez de Paz de esa ciudad decidió, en la audiencia inicial, que Vásquez enfrentara los señalamientos en libertad, sin ninguna restricción.

"Él daba consulta en el hospital nacional de San Bartolo. Tenemos dos denuncias, en las dos hay un símil: resulta que las víctimas llegaban a pasar consulta, mujeres menores de 25 años. Las consultas llegaban a esos tocamientos, a esas agresiones", dijo ayer una fiscal designada a las investigaciones. La primera víctima supuestamente fue agredida el 9 de diciembre de 2019 y la segunda, en enero pasado.

"La metodología del doctor era no registrar al paciente en su expediente, sino que era una cita que les hacía cada ocho días a ellas de forma individual, sin que apareciera en el expediente. Sin embargo, eso era como ocultar la información (para) que en un momento (si) las víctimas lo denunciaran no pudieran reconocer que él era el doctor que estaba practicando malos exámenes", explicó un policía. El médico se defendió de las acusaciones tras salir de la audiencia ayer y dijo que no ha cometido delito.

Pese a la decisión del juez, el médico no podrá recuperar su libertad porque la unidad fiscal de Soyapango presentó ayer una segunda acusación, por lo que debe permanecer en prisión mientras un juez le realiza otra audiencia inicial por el nuevo caso.

Sin embargo, aún no hay fecha para ese nuevo trámite judicial contra el ginecólogo.

En un caso similar, el Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador envió ayer a prisión provisional al psicólogo Justin Jair Guatemala Meléndez, de 25 años, quien labora en una clínica universitaria. Una estudiante que era su paciente lo denunció porque supuestamente le dijo que se quitara la blusa y le tocó los pechos.

Los dos imputados, que no tienen relación entre ellos, son acusados por el delito otras agresiones sexuales, castigado con penas que van desde los tres hasta los 10 años de cárcel, según el artículo 160 del Código Penal.