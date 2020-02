Superan veto al voto desde el exterior y dejan decisión a la sala

La Asamblea Legislativa superó el veto presidencial y ratificó el decreto de reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior para las elecciones de concejos municipales, diputados a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano.

Debido a que el presidente de la república, Nayib Bukele, vetó el decreto por considerar que adolece de vicios de inconstitucionalidad, será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien resuelva sobre la controversia.

"Ahora pasamos esta responsabilidad a la Sala de lo Constitucional. La Sala, después de que las partes involucradas responden, tendrá 15 días para poder determinar si efectivamente lo aprobado por esta Asamblea Legislativa está con base a los límites constitucionales, que no dudo que así será; o que diga que no es constitucional. Si es constitucional, ustedes saben que lo que nos tocará es aplicar y sino, pues, ya no tenemos tiempo para legislar", dijo la diputada del FMLN, Cristina Cornejo.

En el decreto ratificado ayer, los diputados rechazaron los argumentos del mandatario. Respecto a que no se reguló un mecanismo para que los compatriotas se postulen a alcaldes o diputados, dijeron que Bukele incurre en un "error interpretativo" pues la legislación no impide que opten a cargos públicos.

En cuanto a los requisitos que establecieron para que los salvadoreños en otros países demuestren un arraigo en el municipio que van a votar, los diputados reiteraron que los establecieron con base a la sentencia 15-2014 para que la asignación de los votos no sea arbitraria. Indicaron que dejar en libertad de elegir a qué municipio contar el voto, es " implementar el fraude electoral".

El presidente también cuestionó el voto postal y propuso el voto electrónico. En el decreto, los legisladores indicaron que el voto postal es un mecanismo que ya fue utilizado en dos elecciones presidenciales , además la sala no determinó una modalidad de votación y le dejó esa opción al legislador.

El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, se mostró casi seguro que los salvadoreños en el exterior podrán votar en las elecciones de 2021.