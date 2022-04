Supervisan borda en cantón La Canoa de San Miguel

Protección Civil, municipal de San Miguel, realizó una inspección en las bordas del río grande ubicadas en el caserío Santa Fidelia, cantón La Canoa, con el objetivo de identificar las condiciones de estas y mitigar riesgos ante el cercano inicio de la época lluviosa.

Óscar Portillo, director de Protección Civil, manifestó que mediante una evaluación consideran necesario reforzar cinco kilómetros de borda en el sector antes mencionado, debido a que las corrientes del río han generado daños.

"Este es un punto recurrente del desbordamiento del río y por años hemos visto como ha afectado incluso hasta la carretera del Litoral, generando problemas por las inundaciones a los automovilistas", dijo.

Destacó que esta borda posee una altura de dos metros y está construida de materiales diversos, para lograr una mejor compactación y evitar que el agua pueda salir de su cauce afectando a las comunidades cercanas.

"Con esta borda salen beneficiadas alrededor de 350 familias, no solo porque no se inundarán sus casas, sino porque también los terrenos de cultivo no sufrirán esa misma consecuencia y podrán generar ingresos a través de la siembras", comentó.

Mateo Berrios, que lleva 50 años residiendo en este lugar dijo: "Antes daba miedo, porque se perdía todo para las lluvias, pero hoy ya no".