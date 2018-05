Supervivencia de árboles sembrados en 2017 fue de 70 %

Los árboles sembrados en el marco de la “Plantatón 2017” tuvieron una supervivencia promedio del 70 %, informó el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV), que ayer informó de la segunda campaña de reforestación que iniciará a partir de junio.

La meta del año pasado era sembrar 1 millón de árboles y se sembraron 13,790,352; de los cuales 1,377,561 fueron árboles frutales y forestales y el resto se trató de árboles de café. “No todos los árboles que sembramos pueden sobrevivir. Esto es un proceso normal, natural, y la verdad es que tuvimos una buena supervivencia a escala nacional. Un 70 % de lo sembrado logró sobrevivir”, dijo Lina Pohl, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En los departamentos de Cabañas y La Paz, la supervivencia fue del 90 %; en San Miguel, Ahuachapán, San Salvador y Morazán, 80 % cada uno; Usulután y Chalatenango, 70 %; Sonsonate, Cuscatlán y La Unión, 60 %; San Vicente y Santa Ana, con 50 %; y La Libertad, 40 %.

“Tomamos atención de algunos departamentos donde el factor que mayor impacto tuvo fue el de los incendios forestales, sobretodo en las zonas de La Libertad, Santa Ana y San Vicente”, agregó Pohl.

La meta de la “Plantatón 2018” será sembrar cinco millones de árboles en 305 sitios que ya fueron identificados en el territorio nacional. El evento se desarrollará el 5 de junio de 2018.

Se seleccionaron ocho sitios para concentrar al personal voluntario en la actividad: Cooperativa El Jícaro, Área Natural Protegida (ANP) Santa Rita, ANP San Andrés, ANP San Lorenzo, ANP Talcualhuya, Parque Nacional Walter Thilo Deininger, ANP San Juan Buenavista y ANP Las Moritas.

“Los puntos que ahora vamos a restaurar son puntos en donde hay algún actor importante que esté dispuesto no solo a sembrar el árbol. Porque aquí el punto es que se siembran los árboles, pero no se mantienen, no se hace una evaluación del nivel de supervivencia de esta especie”, comentó Pohl.

Agregó que en el Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes y en la Mesa de Restauración de Ecosistemas se determinó cuáles son las especies de árboles que se sembrarán en cada lugar.