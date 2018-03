Suplente FMLN inhabilitado sigue en oficina

Lee también

El exdiputado suplente del FMLN Ábner Iván Torres, por el departamento de La Unión, participó el lunes pasado como funcionario en una actividad organizada por la oficina departamental de la Asamblea Legislativa. Esto muy a pesar de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentenció en julio de 2016 inhabilitar a los 84 diputados suplentes por no haber sido electos mediante voto popular tal como lo manda la Constitución de la República.En la actividad, que trataba sobre la divulgación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, el exdiputado presidió la mesa de honor como si aún fungiera en su cargo, ante los asistentes también fue anunciado como diputado y al momento de ser abordado por la prensa también se presentó como diputado suplente.“La sentencia hace referencia a que nosotros no podemos votar en el pleno y no podemos firmar las leyes. La función de diputado está en la Constitución de la República y la sala no ha fallado en contra de la Constitución, y lo que ha manifestado es que hubo una violación de la normativa en la manera que fueron electos”, justificó Torres.Reiteró que los suplentes se consideran violentados en sus derechos constitucionales por motivaciones que habría que analizar y discutir con la población, y no dudó en criticar que “la misma sala se ha estado entrometiendo en el ámbito que no le manda la ley”.Esta no es la única actividad organizada por las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa en la zona oriental, en donde los exdiputados suplentes presiden y son anunciados y presentados como parlamentarios, a pesar de la sentencia de inhabilitación.