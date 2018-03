Suplentes del FMLN siguen en actividades legislativas

Lee también

Asistir a comisiones legislativas, ejercer funciones en oficinas departamentales (ver nota aparte) y utilizar curules, que aunque no estén asignadas no pueden utilizarse pues hay espacios destinados para el resto del personal, son actividades que hacen.El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tiene 31 propietarios y por ende 31 suplentes. Sin embargo, tras el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los 84 suplentes quedaron inhabilitados.“Tras la notificación de esta sentencia, las personas consideradas como diputados suplentes, declaradas como tales por el TSE (Tribunal Supremo Electoral), no podrán continuar supliendo a los diputados propietarios por carecer de legitimación democrática popular, es decir, por no haber recibido el voto directo del electorado, en consecuencia, la actual legislatura solo podrá integrarse y funcionar con sus diputados propietarios”, se lee expresamente en el documento oficial que data del 13 de julio de 2016.El diputado de ARENA y directivo de la Asamblea Legislativa René Portillo Cuadra dice que la sentencia de la sala los inhabilitó para “participar en cualquier evento”, se incluye en esto todos los mencionados anteriormente. Dice que el hecho de que “ellos estén sentados en las curules, que asistan a las comisiones y se sienten junto a los diputados y opinen y hablen es realmente una situación bastante anormal”.Portillo Cuadra sostuvo que “los únicos que hacen eso son los del FMLN. Ocupan curules, simulan tener un cargo, que la sala les retiró esa investidura”.El presidente del congreso y diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, coincidió con ese señalamiento. A su parecer “casi todos los partidos a excepción del FMLN están cumpliendo esta disponibilidad”.Para el presidente del congreso, es únicamente responsabilidad del coordinador de cada grupo parlamentario estar pendiente de que los suplentes no intervengan donde no lo tienen que hacer, “en las curules es el coordinador de grupo parlamentario (el que tiene que) verificar”, dijo.Aseguró, además, que los suplentes de GANA asisten a las comisiones pero en calidad de asesores y que estos “no ocupan curules en el Salón Azul, es decir, nosotros estamos cumpliendo”.En julio de 2016, LA PRENSA GRÁFICA obtuvo información de que 55 diputados suplentes tenían plazas de otro tipo en el congreso.Al respecto, el diputado del FMLN Rolando Mata se desmarcó de los señalamientos que se hacen en contra de los suplentes de su partido. Afirmó que la decisión de la sala tuvo más un tinte “político” y que quienes dicen que los suplentes ejercen funciones de un titular “están exagerando”.Mata expresó que lo que la sala les impidió “que puedan firmar y votar, o sea, ellos están inhabilitados para ejercer esas facultades pero no (para) trabajar y siempre tienen la actividad permanente”.No cumplir con la sentencia puede tener serias repercusiones para la Asamblea Legislativa, incluso para el país, así quedó estipulado en el fallo emitido.“El incumplimiento de lo determinado en esta sentencia, consistente en la aprobación de nuevas leyes y actos legislativos en que participen diputados suplentes, no producirá efectos jurídico-constitucionales”, se lee en la sentencia de la sala.Lo anterior no parece lejano para el diputado Portillo Cuadra.“Ellos estarían cometiendo el delito de simulación de cargo o empleo, por ejemplo, en la comisión de legislación y puntos constitucionales estuvo el fiscal general de la República esta semana. Él por ley tiene que dar un informe al año, ¿sabes que estuvo un diputado suplente del FMLN? Pudiera incluso invalidarse ese informe y esa reunión por haber estado presente una persona que por ley no puede estar”, declaró el diputado en referencia a la reunión que tuvo el lunes pasado la mencionada comisión con el fiscal general.Douglas Meléndez presentó el informe anual relacionado con las escuchas telefónicas y la reunión era de carácter estrictamente privado.