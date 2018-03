Supuesto grupo de exterminio se atribuye homicidio en Mejicanos

Lee también

El cadáver de un hombre joven, de aproximadamente 25 años, fue encontrado ayer a las cinco de la mañana en el interior de una bolsa negra, abandonado en la calle principal de la colonia San Pedro de Mejicanos, en el departamento de San Salvador, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). Pegado al cadáver, según confirmó la Policía, fue encontrado un papel con un mensaje de los supuestos autores del crimen.“Como en el cuerpo de la víctima había un papel que decía ‘grupo de exterminio’, una de las líneas de investigación es determinar si realmente un supuesto grupo de exterminio cometió este homicidio. Esa es una de las hipótesis, que haya sido asesinado por pertenecer a una pandilla. Pero aún es muy pronto para establecer eso”, dijo la fiscal del caso.La fiscal detalló que el joven fue estrangulado en otro lugar y luego lanzado en la calle principal de la colonia San Pedro. La víctima no tenía heridas con armas de fuego o armas blancas.De acuerdo con la fiscal, este no es el primer caso de Mejicanos en que un supuesto grupo de exterminio se atribuye un homicidio. Sin embargo, no detalló cuántos casos similares son investigados.“Este no es el primer caso. Recientemente han salido varios casos así y todos los estamos investigando, porque también podría tratarse de que los homicidas estén intentando confundir a los investigadores”, dijo.La Fiscalía General de la República, además, informó que al final del pasaje 4 de la colonia Gálvez y lotificación Guaje, en San Marcos, fue encontrado enterrado el cadáver de una mujer no identificada.Según lugareños, la mujer no vivía en la colonia y fue enterrada ayer en la madrugada.José Inés Chévez, de 44 años, fue asesinado ayer por la mañana en el baño de su vivienda, ubicada en el caserío Las Casitas del cantón Cerro Bonito del municipio de Uluazapa, San Miguel, según informó la Fiscalía.La Policía explicó que la víctima fue asesinada por tres hombres que ingresaron en la vivienda con una escopeta calibre 12 milímetros y una pistola calibre 9 milímetros, desde las que salieron al menos 10 disparos.En la casa del hombre estaba su esposa y su hija, quienes no fueron atacadas.La Policía informó que investiga cuáles podrían ser las razones del homicidio, ya que Chévez no había sido amenazado y todavía no hay pistas para armar una hipótesis preliminar.