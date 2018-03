Supuesto milagrode Romero fuea embarazada que iba a morir

Lee también

El supuesto milagro del beato Óscar Romero enviado a la Congregación para la Causa de los Santos en el Vaticano fue a una mujer con siete meses de embarazo, quien junto a su hijo corría peligro de muerte, según dijo a una radio italiana el postulador de la causa de canonización, monseñor Vincenzo Paglia. Según relató el sacerdote en la radio InBlu, de la Red de Radios Católicas en Italia, los datos médicos indicaban que tenía que haber muerto junto con el niño, pero inexplicablemente la mujer se ha recuperado. “¿Cómo se las arregló para superar ese momento trágico?”, se preguntó Paglia durante la entrevista. El postulador aseguró que para los médicos no había explicación lógica y científica.“Al mismo tiempo, algunas personas habían pedido a Romero por la curación de la mujer” , explicó el postulador, quien no reveló más datos ni la identidad de la mujer.El proceso diocesano del supuesto milagro fue terminado en el país el pasado 28 de febrero y luego enviado al Vaticano, a través de la Nunciatura Apostólica con sede en San Salvador, para que esta lo hiciera llegar a la Santa Sede.Paglia dejó entrever su emoción por lo que considera “una coincidencia extraordinaria”, en alusión a la celebración del centenario del nacimiento de Romero, que se cumple el 15 de agosto. “Sería una coincidencia extraordinaria, dado que se celebra este año el centenario del nacimiento, precisamente en la víspera de su canonización”.El sacerdote dijo con énfasis: “Espero que Romero sea pronto santo”.Paglia aseguró que ahora todo está en manos de la Congregación de los Santos, que tiene la decisión definitiva. “Una comisión especial seguirá el procedimiento establecido por la normativa de la misma congregación”, explicó.Si la Congregación para la Causa de los Santos determina que el caso tiene todas las condiciones para ser considerado milagro, el hecho pasa a la comisión de cardenales y luego hasta el papa Francisco, quien es el que decide la aprobación y seguidamente la fecha para la canonización.El postulador para la canonización de Romero dijo que hay otros casos de posibles milagros, pero que por el momento se concentran en uno solo hasta llegar a su final. Agregó que si el presente es descartado, tomarán otros exámenes.Paglia aseguró que el caso de la mujer embarazada y en riesgo de muerte junto a su hijo lo conoció hace algunos meses, pero todavía no se finalizaba el proceso diocesano, que es el que recoge en El Salvador diferentes pruebas, como testimonios, exámenes médicos, videos, fotografías y todo lo relacionado con la curación para ser enviado al Vaticano.La Iglesia salvadoreña ya había presentado a la Congregación de la Causa de los Santos tres casos más calificados como posibles milagros, pero fueron descartados por considerar que tenían curación médica y científica.Romero fue elevado por el Vaticano a la categoría de beato el 23 de mayo de 2015, 35 años después de su asesinato el 24 de marzo de 1980 y catalogado “por odio a la fe” por la Santa Sede.Tras este proceso, la Iglesia salvadoreña también envió a la Congregación para la Causa de los Santos, el 20 de agosto del año pasado, la postulación del sacerdote jesuita Rutilio Grande, asesinado el 12 de marzo de 1977.