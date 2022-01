Supuestos Pandilleros de la 18 enfrentan audiencia

Una estructura del barrio 18 revolucionarios enfrentó la audiencia preliminar en su contra en el Juzgado Especializado de Instrucción "A" de San Salvador.

La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa por los delitos de extorsión agravada, un homicidio agravado y por agrupaciones ilícitas.

El ministerio público asegura que esta estructura operaba en diferentes colonias del municipio de Cuscatancingo. La mayoría de procesados son acusados por dos casos de extorsión agravada, en las que los supuestos pandilleros pedían entre $1,500 y $2,000 a sus víctimas.

Sin embargo, la defensa técnica cuestionó la acusación de la Fiscalía, ya que aseguran que en el caso de las extorsiones el ministerio público no individualizó a los imputados.

"No han individualizado la acción que ha cometido cada uno. La jueza desde octubre anunció algunas anomalías en la acusación y le dijo a Fiscalía que las arreglara, lo cual no lo han hecho. Fiscalía solicitó que la audiencia fuera reemplazada, eso implica que no vienen preparados para sustentar la acusación lo cual derivará que ciertas personas serán sobreseídos", aseguró el defensor José Aparicio.