Suspenden actividad de pesca artesanal debido al incremento de lluvias en El Salvador

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos informaron sobra la cantidad de emergencias atendidadas debido al incremento de lluvias en las últimas 48 horas en todo el territorio nacional.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que hasta el momento se han registrado 23 arboles caídos en diferentes vías y carreteras de todo el país desde el 1 de junio hasta la fecha. Además, dijo que han atendido 21 derrumbes en diversos municipios, en su mayoría en La Libertad, Metapán, Sonsonate, Ahuachapán, Chalatenango, entre otros, por lo cual mantendrán obras de mitigacion, limpieza, remoción de escombros.

Luis Amaya, director de Protección Civil explicó que recién terminaron la evaluación técnica, hidrológica, geológica y metoerológica para estar en atención al los cambios climatológicos en las próximas 24 horas. "La alerta verde en todo el país tiene como objetivo avisar a todas las instancias pertinentes para que activen sus alarmas, y con especial enfasis en las zonas costeras con la alerta amarilla", agregó.



El director de Protección Civil añadió que, a petición de la Autoridad Marítima Portuaria, se suspende temporalmente y de manera indefinida la paseca artesanal en las costas salvadoreñas con la finalidad de garantizar la seguridad las personas que se dedican a esta actividad comercial.

Por otro lado, Protección Civil comunicó que ha atendido 19 viviendas afectadas, 53 deslizamientos y 74 vías que han sido intervenidas. Actualmente, se cuenta con 4 albergues habilitados en los municipios de Meanguera, Morazán y El Rosario. Sin embargo, Amaya mencionó que "las condiciones no han sido tan críticas por el momento como para evacuar a las personas. A partir del monitoreo se decidirá si hay que evacuar o no. Hasta el momento no ha habido necesidad de evacuar".



La autoridades hicieron un llamado a mantener la alerta estratificada emitida el pasado lunes 13 de junio y que se acaten las recomendaciones del equipo táctico de Protección Civil para retirar a los pobladores de zonas de riesgo.