Suspenden audiencia contra Walter Araujo, procesado por expresiones de violencia contra la mujer

El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador suspendió este día la audiencia preliminar contra el militante del partido Nuevas Ideas, Walter Araujo.

El exfuncionario en Gobiernos de Arena y excandidato a diputado por el partido oficialista está siendo procesado por el delito de expresiones de violencia contra la mujer, en perjuicio de la abogada Bertha María Deleón.

La jueza decidió suspender y reprogramar la audiencia preliminar porque el abogado defensor de Araujo presentó un escrito ante el juzgado solicitando una ampliación de un peritaje. A pesar que, según Deleón, esa ampliación está fuera de plazo y no es procedente.

“Es obviamente una estrategia para dilatar la celebración de la audiencia para no dar la cara, no me sorprende un abogado como el que él tiene es totalmente consciente que una ampliación de un peritaje fuera del plazo de Instrucción ya no es procedente, no obstante hacen este tipo de solicitudes con la finalidad de cansar, desgastar en este caso a mi pero aquí estoy dando la cara”, indicó Deleón, quien es víctima en el proceso.

Aún no hay fecha señalada para el inicio de la audiencia preliminar, hasta que el juzgado resuelva el escrito presentado por la defensa.