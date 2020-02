Suspenden audiencia contra acusados de matar a niño de 9 años en Candelaria de la Frontera

El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana suspendió este lunes la audiencia preliminar contra Pablo Gilberto Martínez Vásquez, de 18 años de edad; y José Antonio Cruz, de 74, quienes son procesados por el homicidio de José Julián Martínez, un menor de 9 años de edad, registrado el año pasado, que conmovió al municipio de Candelaria de la Frontera, donde se registró el hecho.

El Juzgado tenía programada para la mañana de este lunes la audiencia preliminar contra los dos imputados, uno de ellos pariente del menor asesinado; sin embargo, no pudo instalarse porque ninguno de los dos procesados fue trasladado hacia la sede del Juzgado.

Debido a esto, el tribunal no pudo instalar la audiencia y la ha reprogramado para el 12 de marzo, informaron fuentes del Órgano Judicial y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los hechos por los que son procesados Cruz y Martínez Vásquez sucedieron la tarde del viernes 23 de agosto de 2019, en el caserío Boca de Montaña, del cantón Casas de Tejas, en Candelaria de la Frontera, Santa Ana.

El cuerpo del menor fue localizado en la madrugada del sábado y de inmediato comenzaron las investigaciones. Testigos señalaran que la última vez que habían observado a José Julián fue en compañía de Martínez Vásquez, su primo.

El propio detenido confesó haber matado al menor, luego que Cruz le ofreciera el pago de $500 por asesinarlo. El móvil del asesinato, dijeron las autoridades, fue venganza contra el niño, quien presuntamente se oponía a que Cruz pretendiera a una pariente suya. De igual forma, el septuragenario señalaba a la víctima de robarle en sus cultivos.

“Yo lo maté porque él (Cruz) me dijo, me dijo que me iba a dar $500 para que lo matara porque él no lo quiere, $500 me iba a pagar y no me pagó”, confesó Martínez Vásquez ante los medios de comunicación cuando fue presentado por la Policía Nacional Civil (PNC), en Santa Ana.

Cruz negó en ese momento haber hecho el ofrecimiento al otro joven para que matara al menor, y dijo que el ataque había sido producto de los efectos del alcohol y las drogas que consumía Martínez Vásquez.

La Policía informó en su momento que en el crimen del menor estaba involucrada una tercera persona, quien habría visto el día del hecho, y que hasta la fecha no ha sido capturado. Sin embargo, esta tercera persona no ha sido incluida por la Fiscalía en el caso judicial que ya se lleva contra los dos imputados.