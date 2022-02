Suspenden audiencia contra docente

El Juzgado Primero de Instrucción de Sonsonate suspendió ayer la audiencia preliminar en contra de Videl Antonio Méndez, de 57 años, docente del Complejo Educativo Bartolomé de las Casas, del municipio de Juayúa, en Sonsonate, acusado de agredir sexualmente a una alumna.

La abogada de la víctima confirmó que la audiencia fue suspendida porque la representación fiscal no se presentó, y dijo desconocer los motivos de la ausencia.

"Se desconoce el motivo de su no presencia. Se hizo aún por parte del Juzgado una espera, pero no se tuvo noticia. Se intentó comunicarse con ellos (Fiscalía) pero no se obtuvo respuesta. Esto (suspensión) genera una angustia en la víctima y (no) poder visualizar que el caso avanzara en virtud de su justicia", expuso la abogada defensora.

Según la parte acusadora, la menor habría sido agredida sexualmente por el docente de manera continuada desde 2002 hasta 2008 cuando ella cumplió 18 años.

Cerca de 30 mujeres pertenecientes a Colectivos Feministas se hicieron presentes a las afueras del Centro Judicial de Sonsonate con música y carteles exigiendo un proceso digno y ejemplar en el país para la erradicación de abusos sexuales en menores de edad.

La abogada afirmó que el acusado continúa laborando en el mismo Complejo Educativo donde se habría cometido el delito, por lo que manifestó su inconformidad con el actuar del Ministerio de Educación (MINED).