Suspenden audiencia contra exalcalde de Panchimalco quien es acusado de hurto agravado

Por segunda ocasión el ex alcalde del municipio de Panchimalco, Mario Meléndez, no se presentó a la sede del Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, en el que está siendo procesado por el delito de hurto.

Debido a eso el Juzgado decidió suspender el inicio de la audiencia preliminar contra el ex funcionario. Según la acusación fiscal, Meléndez es acusado de hurto agravado en perjuicio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

De acuerdo al dictamen de acusación, los hechos supuestamente ocurrieron el 16 de abril de 2020 cuando el ex jefe edilicio junto a cinco miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), hurtaron un total de 550 quintales de fertilizante propiedad del MAG, en el desvío del Municipio de Panchimalco, de San Salvador.

Sin embargo, el ex funcionario en esa ocasión aseguró que la rastra que transportaba el fertilizante buscaba llevar el producto a una bodega del partido Nuevas Ideas en el municipio, por lo que consideró era un acto de corrupción y decidió intervenir con los agentes del CAM.

La jueza en los próximos días resolverá la situación del ex alcalde ya que estudiará si declara o no la rebeldía en contra del ex funcionario, luego de no presentarse al juzgado en dos ocasiones.