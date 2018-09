Suspenden audiencia contra exalcalde de Santa María

La audiencia preliminar contra Nicolás Castellón, exalcalde de Santa María (Usulután), por no cancelar las cuotas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a algunos de sus empleados, cuando fungió como alcalde, fue suspendida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El proceso judicial se realizaría en el Juzgado Segundo de Instrucción de Usulután y según la representación fiscal, no se llevó a cabo debido a que uno de los otros tres procesados (un ex tesorero municipal) en este caso quiso conciliar, pero envió un poder a una persona, el cual tenía errores en la redacción, motivo por el cual no fue aceptado por el juzgado.

"Uno de los imputados se encuentra fuera del país y había mandado un poder para que un familiar pudiese llegar a un acuerdo conciliatorio, pero este poder venía mal redactado, ya que el documento venía dirigido al Juzgado Segundo de Paz y tendría que haber sido al Juzgado Segundo de Instrucción", indicó la fiscal del caso.

La audiencia preliminar fue reprogramada para el próximo 12 de noviembre a las 11 de la mañana, siempre en el mismo juzgado, dijo la fiscal. Dos extesoreros y el exsíndico son procesados junto a Castellón.