Suspenden audiencia de acusados de masacre Opico

A petición del abogado defensor de uno de los cinco pandilleros acusados de participar en la masacre de 11 hombres, nueve trabajadores de una empresa de energía eléctrica y dos jornaleros, el 3 de marzo de 2016 en San Opico, La Libertad, fue suspendida ayer la audiencia preliminar.De acuerdo con la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, el abogado pidió la reprogramación debido a que no podía llegar a la diligencia porque tenía que asistir a un juicio. Por lo tanto, el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador decidió que será la audiencia el próximo viernes a las 8 de la mañana.Se trata de un trámite judicial donde se determinará si los imputados serán enviado a juicio.Esta es la segunda vez que la diligencia contra el caso de la masacre de Opico es suspendida. La primera ocasión ocurrió en noviembre cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó más tiempo para la fase de investigación debido a que las pruebas no estaban listas.Inicialmente la Policía Nacional Civil (PNC) informó que 11 pandilleros fueron los que participaron en el múltiple crimen. Dos de los cuales son menores de edad y ya fueron condenados por el Juzgado Segundo de Menores de Santa Tecla con penas de cinco y 15 años de prisión.Luego, el 25 de mayo del año pasado seis supuestos pandilleros fueron enviados a prisión preventiva. Sin embargo, un mes después Miguel Ángel Deras quedó en libertad, después de que Islámico, el testigo criteriado que utiliza la FGR en el caso, confesó que Miguel no participó en el asesinato de las 11 personas.Las autoridades informaron que los otros tres implicados fallecieron en supuestos enfrentamientos con la policía.Islámico contó a los fiscales que los pandilleros se disfrazaron de agentes policiales e inicialmente planeaban asesinar a pandilleros contrarios. Pero encontraron a los trabajadores y a los jornaleros, los tendieron boca abajo, los ataron de pies y manos y los asesinaron.