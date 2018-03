Suspenden audiencia de apelación de agentes

Lee también

El Tribunal de Apelaciones que conoce los recursos presentados por cinco miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron destituidos por el Tribunal Disciplinario Metropolitano suspendió la audiencia de revisión de las apelaciones interpuestas el 11 de enero pasado.Los procesados fueron destituidos debido a su participación en una marcha del Movimiento de Trabajadores de la PNC en enero de 2016.El líder del Movimiento de Trabajadores, Marvin Reyes, afirmó que el tribunal decidió suspender por tercera vez la diligencia debido a que uno de los investigados no se hizo presente, de manera que la audiencia fue reprogramada para el próximo 28 de marzo.El grupo de trabajadores de la PNC convocó a una concentración ayer por la mañana en la 17.ª avenida norte de San Salvador, lugar que fue bloqueado por alrededor de 25 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía.“El mensaje es para el director de la PNC. No sea cobarde, director Cotto. Debería sentarse a platicar con nosotros en lugar de enviar pelotones de la UMO... Se le va a acabar el tiempo. Mejor póngase la camisa del FMLN y vaya a pedir los votos del partido hoy en las elecciones, porque es un activista”, dijo el líder.Reyes reclamó que la PNC haya dejado de patrullar la zona de la Catedral Metropolitana, identificada como una de las más violentas del país por los capitalinos, y dedicar unidades policiales para amedrentar al Movimiento de Trabajadores.Según el sindicalista, el director de la PNC incumplió la promesa de no reprimir el Movimiento de Trabajadores con persecución de sus miembros a través del régimen disciplinario.