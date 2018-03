Suspenden cirugías por falta de relajante

Lee también

Desde el pasado 23 de enero el Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca (La Paz) carece de relajante neuromuscular, que se utiliza para anestesia general en los pacientes durante las cirugías que así lo requieren.Debido a la falta del medicamento, la dirección de hospital dio la orden de suspender todas las intervenciones quirúrgicas que requieran anestesia general de manera electiva, priorizando algunos casos, y realizar solo aquellas cirugías que necesiten anestesia regional, las urgencias y emergencias.Es decir que los pacientes que tenían programadas sus operaciones desde la citada fecha hasta nuevo aviso no podrán ser operados, a pesar de sus padecimientos. El tiempo de espera para las cirugías electivas es de entre seis meses y un año, aseguraron fuentes del centro médico.A través de un memorando, los jefes del Departamento de Anestesiología del hospital informaron al personal del área que el medicamento se encuentra agotado, y les señalaron que solamente cuentan con lo que se establece en su “stock personal”.En el documento, los jefes también aclararon que no se hacen responsables por los casos electivos que a pesar de esta situación sean llevados a cirugías.Agregaron que si algún médico de turno se queda sin el medicamento para atender emergencias, será su responsabilidad gestionar con sus compañeros de turno lo necesario con la debida antelación.Fuentes del hospital informaron que la anestesia también es limitada y que es comprada “por poquitos” desde hace varias semanas. Aseguraron que los problemas en el área de operaciones no se limitan a la falta de medicamentos, sino también a las malas condiciones de los quirófanos.“Un quirófano no tiene aire acondicionado desde hace años, y el colmo es que el año pasado también se arruinó el aire acondicionado central y han instalado en los quirófanos aires split”, manifestó la fuente.Se intentó conocer el número de pacientes a quienes se les han suspendido sus operaciones hasta esta fecha, pero no fue posible obtenerlo. También se buscó al director del centro asistencial, Alberto Buendía, pero a través del personal de seguridad de la entrada del inmueble se informó que se encontraba en una reunión y que después entraría a otra.