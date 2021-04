Se extienden contagios de covid-19 en instituciones educativas: una escuela más suspende clases

Desde este miércoles en el Complejo Educativo Fray Bartolomé de Las Casas, situado en el municipio de Juayúa, en Sonsonate, se anunció la suspensión de las clases semipresenciales de manera indefinida, a raíz de la confirmación de contagio en un docente de la institución.

Según una fuente interna del Complejo Educativo, un docente contagiado y dos casos sospechosos entre padres de familia, obligó a suspender las clases, como medida de prevención para evitar un foco de contagio masivo entre demás personal docente y población estudiantil.

“Casos sospechosos entre padres de familia hay dos hasta ayer, puede que aumenten, y hay un caso confirmado de un docente. La institución permanecerá cerrada hasta el viernes de manera temporal, dependiendo de cómo está la situación se podría reanudar el lunes las clases semipresenciales”, dijo la fuente.

El personal docente de este Complejo Educativo tenía programada para esta semana recibir su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Los padres de familia solicitaron mayor control sanitario en la institución. Foto: Óscar Josué Reyes.

Según la fuente, hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación no han comunicado si efectuarán tamizajes entre la población estudiantil y personal docente, que permita contrarrestar los contagios.

Según datos, esta institución alberga a 1,500 estudiantes, de los cuales un 50% están acudiendo de manera semipresencial, lo que ha generado temor entre los padres de familia, ante un posible contagio en los niños y niñas.

Las autoridades no tienen fecha de retorno a clases. Foto: Óscar Josué Reyes.

“Preocupante porque uno como padre decidió enviarlos a clases porque había seguridad de que los niños no se expondrían, pero también uno no sabe la vida de los profesores fuera de la escuela. También que sus familias no están vacunadas y después vienen acá con los alumnos”, señaló una madre de familia.

En las últimas horas tres centros educativos en el occidente del país han suspendido las clases semipresenciales de manera indefinida, a raíz de contagios en el personal docente.