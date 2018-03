Suspenden consultas por cambio de director

Lee también

Los doctores de la Unidad Médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en Usulután suspendieron ayer, desde las 10 de la mañana, las consultas externas como una forma de protestar ante la decisión de las autoridades centrales de trasladar al actual director, Ramón de Jesús Quintanilla.Un médico, quien pidió no ser identificado, indicó que el miércoles fueron informados por el propio Quintanilla de que ya no iba a continuar ejerciendo el cargo, por lo que se despidió de los empleados.“Han sustituido al director Ramón Quintanilla de manera arbitraria, sin razones. No ha existido una falta grave de su parte, según nosotros sabemos. Él ha hecho una gestión muy buena”, expresó el galeno.Quintanilla estuvo al frente de la unidad del ISSS en Usulután durante 18 meses y, según los médicos, en ese tiempo hizo importantes aportes para mejorar la atención de los pacientes y las condiciones de todos los empleados.“Tengo muchos años de estar trabajando en esta unidad médica, y esta ciudad no contaba con una sala de operaciones propia desde que se fundó. Antes se arriesgaba la vida de los pacientes porque eran transferidos a San Miguel y hoy se les ha facilitado a los pacientes las atenciones, por ejemplo, de operaciones”, dijo otro médico, quien destacó también el buen trato que el director brindaba a los trabajadores.Asimismo, destacaron que él gestionó la adquisición de nuevas ambulancias y otros medios de transporte.Las atenciones de Emergencias, administrativas y la entrega de medicamentos no fueron suspendidas; sin embargo, los médicos no descartan que la medida se amplíe si las autoridades centrales del ISSS no toman en cuenta su petición.