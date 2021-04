Suspenden electricidad en alcaldía

El suministro de energía eléctrica fue suspendido en la alcaldía de Nueva Granada, Usulután, desde el pasado lunes, debido a una deuda de varios meses con la empresa proveedora del servicio.

Fuentes de la comuna aseguraron que el atraso en el pago de la factura eléctrica se debe a la falta de entrega de los fondos FODES de parte del Gobierno.

El concejal Walter Oswaldo Marroquín, manifestó que debido a esta situación la alcaldía ha suspendido sus servicios hasta nuevo aviso.

"Se suspendió el servicio (de electricidad) por falta de pago de al menos dos meses, ocasionado siempre por el atraso en el desembolso del FODES que afecta más a las alcaldías pequeñas como la nuestra" expresó el regidor del partido FMLN.

Añadió, que la mala situación de las finanzas municipales también ha ocasionado el retraso en el pago de salarios a los empleados municipales.

El concejal expresó que la alcaldía subsidia el servicio de alumbrado público y recolección de basura en la zona rural, por lo que la recaudación de impuestos en el área urbana es baja.

"El servicio de recolección de basura se suspendió en marzo por lo mismo de no poder pagar a la empresa del relleno por falta de desembolso del FODES, y lo que entra a la alcaldía no alcanza para afrontar todos los gastos" manifestó Marroquín, quien agregó que las finanzas de la comuna se complicarán más, pues el no atender a usuarios significa menos ingresos.