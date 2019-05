Suspenden juicio contra exjuez y 4 empleados

La vista pública contra un exjuez de Paz de Polorós, La Unión, y cuatro empleados de dicho tribunal, programada para ayer en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, por el delito de falsedad documental agravada fue suspendida ayer debido a que los imputados y defensores llegaron tarde.

Una fuente del juzgado manifestó que el juicio no se realizó, ya que dos de los imputados llegaron después de la hora que estaba prevista la audiencia, por lo que será reprogramada en los próximos días. "Dos de ellos (imputados) y defensores vinieron después de la hora, entonces no se instaló por la demora. Todavía no se tiene fecha de la reprogramación", aseguró el empleado judicial.

Los imputados en el caso son el exjuez de Paz de Polorós, Héctor Ernesto Alvarado Espinal; el secretario del tribunal, Manuel de Jesús Canales Alvarado; el colaborador judicial, Jorge Alberto Escobar Bonilla; el citador del tribunal, Francisco Gustavo Guido Cáceres; y la ordenanza del juzgado, Carmen Antonia Alfaro de Quinteros.

El exjuez Alvarado Espinal es acusado de concusión (pedir dinero) y falsedad documental agravada; Escobar Bonilla, de cómplice en los delitos de concusión y falsedad documental agravada; y Canales Alvarado es señalado por el delito de falsedad documental agravada. Mientras que Guido Cáceres y Alfaro de Quinteros de cómplices en el delito de falsedad documental agravada.

De acuerdo con las pesquisas, el exjuez, cuando era titular del tribunal, cobró $1,376 en concepto de salarios de noviembre y diciembre, incluyendo aguinaldo y bono, que le correspondían a una exempleada identificada como Élida Carolina Bonilla, quien en 2006 se fue a vivir a Estados Unidos.

La investigación inició por una denuncia que se recibió en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que informó de la anomalía.

Tras las investigaciones internas se logró determinar que la exempleada del tribunal estaba en Estados Unidos, pero todos los empleados "elaboraron un documento haciendo constar que ahí (en el juzgado) se encontraba la exempleada laborando", informó la fuente del juzgado.

En 2006, el exjuez, al darse cuenta de la investigación, decidió abandonar el tribunal de justicia tratando de evadir responsabilidad; sin embargo, fue investigado y acusado por la FGR.

Tanto el exjuzgador como el resto de acusados están siendo procesados en libertad por los delitos que se les imputan.