Suspenden servicio de tren de aseo

La suspensión laboral que mantienen los empleados de la alcaldía de Usulután, incluyendo al personal del tren de aseo, ha ocasionado la proliferación de promontorios de basura en diferentes puntos de la ciudad.

Una de las zonas más afectadas por la acumulación de desechos es la colonia Santa María, en la carretera antigua al municipio del mismo nombre, donde el promontorio de basura abarca varios metros de la calle.

Este lugar es utilizado cotidianamente por algunos usulutecos como centro de transferencia, donde dejan sus desechos, los cuales son recogidos posteriormente por el camión recolector, sin embargo por el paro de labores, la basura se ha acumulado en la zona.

"Este problema nos afecta a todos, porque nosotros no podemos tener pudrición en la casa, y quienes viven en los alrededores tampoco deben sufrirlo. Parece que a esta gente de la alcaldía no le importa la salud de los usulutecos", expresó una residente del sector, quien prefirió omitir su nombre. La suspensión de labores inició el martes y se debe a la falta de acuerdo entre el sindicato y el concejo municipal para el pago de $350 en concepto de bono anual que los empleados exigen.

Al respecto, Mauricio Zelaya, alcalde de Usulután, dijo que el pago del bono no es ley pues se acordó en administraciones pasadas; no obstante afirmó que cuando las finanzas municipales han estado bien, lo han pagado. "Por lo menos estamos solventes con sus sueldos y queremos que el bono quede pendiente para el otro mes, pero ellos lo quieren este mes, si no, no levantan el paro", señaló el alcalde.