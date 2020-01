Suspenden subsidio por $900 mil a 36 unidades

Otras 36 unidades de transporte público de pasajeros dejarán de recibir subsidio del Gobierno, debido a que han estado recibiéndolo sin haber estado ofreciendo servicio a la población salvadoreña, informó ayer el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, vía Twitter.

Con esta suspensión, el Gobierno dejará de desembolsar 921,600 dólares.

"El Gobierno anterior pagó por una década subsidio a unidades que nunca circularon. Nosotros les hemos suspendido el subsidio. Además, continuaremos entregando información a la Corte de Cuentas y la Físcalía General de la República para que estos casos no queden en la impunidad", expresó el funcionario a través de la referida red social.

Con estas 36 unidades, suman ya 224 las que no recibirán más dinero del Gobierno.

A finales de noviembre pasado, Rodríguez Herrera ya había advertido que para ese momento habían suspendido la entrega de subvenciones a casi 190 unidades, debido a tres motivos: porque que habían descubierto que no estaban circulando, porque no reunían capacidades técnicas o no estaban en buenas condiciones y también porque habían infrigido la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

En sus tuits, el ministro compartió fotografías en las que aparece una unidad de la ruta 9, que hace su recorrido entre Ciudad Credisa, en Soyapango, y el centro histórico de San Salvador; para noviembre, la suspensión había alcanzado a casi 50 rutas.

La entrega del subsidio a los transportistas fue prorrogada por seis meses más, sin ningún tipo de condiciones, en la última sesión plenaria de 2019.

El diputado David Reyes, junto con otros parlamentarios, propuso antes de esta aprobación una serie condiciones para extender la entrega de este beneficio, como que cada unidad contara con sistema GPSpero esas propuestas no fueron tomadas en cuenta.

El Gobierno salvadoreño entrega mensualmente a los empresarios $400 por cada autobús y $200 por cada microbús.