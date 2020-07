Suspenden tradicional festival de invierno en Perquín

Debido a la pandemia por el covid-19, la alcaldía del municipio de Perquín, en Morazán, informó que para este año ha sido suspendido el festival de invierno, el cual se celebra del 1 al 6 de agosto, para promover la cultura local y la preservación de la naturaleza.

El festival de invierno se realizó por primera vez en 1992, con la idea de celebrar la primera semana del mes de agosto, tiempo en el que normalmente el invierno es copioso y convierte la zona norte de Morazán en una auténtica y preciosa joya verde de El Salvador.

Durante este festival también se celebra el fin de la guerra y los deseos de reunificar a la población, por lo que siempre se realizan caminatas a sitios históricos que fueron representativos del conflicto armado, así como foros y actividades donde se exhibe material de esa época.

José Durán, coordinador de la Unidad Ambiental de la alcaldía de Perquín, explicó que hace unas semanas se reunieron con el concejo municipal y acordaron que no se iba a realizar el evento. "No se va a realizar y es difícil moverlo a otra fecha, porque es un festival de invierno. De los 28 años que tenemos de realizarlo, solo en el 2009 no se hizo por la enfermedad H1N1. Esto es lamentable porque todos los años vienen cientos de personas", dijo Durán.