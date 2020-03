Suspenderán subsidio a transporte si no operan

Ministro de Obras Públicas dice que incluso pueden retirar concesión. El gobierno sería quien operaría las rutas de transporte público.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Romeo Rodríguez, dijo ayer que los transportistas que se nieguen a trabajar podrían ser multados e incluso suspenderles la concesión.

El funcionario aseguró que si bien hay un grupo de empresarios de transporte que argumentan que la pandemia del COVID-19 les ocasiona grandes pérdidas, hay otro grupo que desea acompañar los lineamientos del Gobierno y continuar con sus operaciones.

El MOP estableció que para poder operar todas las unidades deben portar alcohol gel para dar a los pasajeros, los conductores deben llevar guantes y mascarillas, y la capacidad de la unidad, bus o microbús, debe ir a la mitad.

Las disposiciones acatadas en un principio de manera "cordial" y de común acuerdo por la Mesa Integral del Transporte no parece ser la misma ahora.

La Mesa publicó un comunicado en el que se hacía saber al presidente de la República, Nayib Bukele, que no se había pagado la compensación por la estabilización de la tarifa, además que la baja circulación de pasajeros tampoco compensaba los costos de operación.

"Mejor no operar", dijo uno de los empresarios ante la situación. Aseguró que había, además, una persecución de la policía contra los conductores.

"No hay alcohol gel, no hay mascarillas, no hay guantes y quieren obligarnos a usarlas, cuando lo que tienen que hacer antes de imponer la esquela es verificar la existencia", dijo.

Otro fue más prudente y aseguró que el Gobierno debe analizar la situación del sector, pues con los ingresos por tarifa a la mitad, un 60 % todavía sin la compensación y los gastos en alcohol, mascarillas y guantes de manera permanente los costos se complicaban.

"Sien caso alguna unidad decidiera hacer un paro nosotros vamos a suspender el subsidio, incluso podemos suspender la concesión de la ruta y nosotros vamos a comenzar a operar a manejar esas unidades", explicó Rodríguez.

El ministro dijo que por la epidemia el transporte público, con las condiciones estipuladas, es una necesidad para la población que debe salir a comprar víveres y salir a trabajar algunos.

El funcionario aseguró que más allá de las pérdidas que puedan estar sufriendo por el momento, es prioridad la vida y que más adelante habrá oportunidad de recuperar la economía.