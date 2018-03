Suspensión de reunión enfrenta a Gobierno y ARENA

Lee también

Luego de tres reuniones consecutivas, el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, decidió suspender las reuniones que se venían dando cada semana en Casa Presidencial. El anuncio lo hizo el vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas.Sin embargo, Chicas no solo se limitó a informar de que no habría reunión este día, sino que criticó a ARENA por mandar “segundones” a las reuniones a las que asisten los secretarios o presidentes de los partidos GANA, PCN, PDC y el FMLN.Chicas hizo referencia a la ausencia de Mauricio Interiano como presidente del COENA a las reuniones que se desarrollan, en busca de acuerdos para solucionar la crisis fiscal que vive el país y que se ha agudizado en los últimos meses.“Cuántas reuniones se han estado dando y hoy el señor Interiano ni llega a las reuniones. Ya se convirtió en un juego de ellos, en el sentido de que manda algún delegado, alguna delegada. Sencillamente es falta de compromiso... si quien llegue es un segundón, que lo que llega a decir es: ‘Bueno, mire, yo aquí vengo a ver y le voy a ir a contar lo que aquí digan, pero compromiso no asumimos’”, dijo Chicas.Tras los calificativos usados por el secretario Chicas, la reacción de la dirigencia de ARENA no se hizo esperar. Para la subjefa de fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa, la diputada Milena Calderón Sol de Escalón, y quien ha sido delegada por Interiano para asistir a las reuniones dijo que “es una falta de respeto” la forma en la que Chicas se expresa de los políticos de oposición.La diputada incluso le responde a Chicas que él “no tiene por qué meterse” y que lo mejor que debería hacer el Gobierno es buscar la forma de solventar los problemas fiscales que el país enfrenta.“Creo que los segundones hablan así, como él ha hablado, creo que él no tienen por qué meterse. Que mejor arregle los problemas tremendos que tiene el FMLN, cuando el partido no le hace caso al presidente, el secretario dice una cosa, él dice otra y no se sabe a quien creerle. Mejor que arreglen su problema interno antes de estar criticando, cuando a las reuniones he ido en representación de nuestro presidente. Él así lo ha solicitado”, agregó la diputada tricolor.Calderón Sol de Escalón dijo que más bien lo que el Gobierno hace al cancelar la reunión es evitar que como oposición denuncien la forma en la que se hizo al reforma al Presupuesto General de la Nación 2017.“No hay reunión, está confirmado que no habrá. Me imagino que después de la aprobación ilegal que se hizo para meter $122 millones en partidas financiadas, que para mi es una ilegalidad, la que se cometió, me imagino que por eso es que no han querido (hacer la reunión)”, dijo Calderón Sol de Escalón.