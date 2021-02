TSE a simulacro usando apoyo tecnológico para conteo

Con tecnología de apoyo para el conteo de votos en mesa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hará el simulacro nacional de elecciones. Así lo confirmó el magistrado Guillermo Wellman.

El uso de la tecnología de apoyo estuvo en duda luego de que la presidenta del Tribunal, Dora Esmeralda Martínez, aseguró que era mejor prescindir de él y recurrir al conteo manual de los votos. La funcionaria fijó esa postura el domingo pasado por los problemas que hubo en la prueba de elecciones que hicieron.

"Desafortunadamente esa es su opinión personal, el colegiado ha tomado la decisión que no, no se puede, no hay tiempo, volver al conteo manual sería no solo un fracaso para el avance en el proceso electoral, si no que también ya no hay tiempo, no hay tiempo, realmente los software que se van a utilizar no tienen ningún problema, lo que falló fue la logística", dijo el magistrado Wellman.

El pleno del Tribunal llegó el lunes pasado a la Asamblea, específicamente a la comisión de reformas electorales, y en ese espacio hablaron de las fallas que tuvieron en la actividad el día anterior.

Expusieron que los problemas no fueron en el sistema de registro, conteo y transmisión de resultados, por tanto, consideraron que no había motivos para dejarlo de lado el día de las elecciones.

Para el simulacro que será el domingo 14 de febrero, el Tribunal pondrá a prueba el sistema en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV), según dijo el magistrado. Aseguró que ya trabajaron en resolver las dificultades que tuvieron el domingo anterior, pero que igual el simulacro les servirá para identificar algunas otras fallas que puedan surgir y que deban corregir para que no ocurran el día de la elección.