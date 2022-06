TSE advierte de posibles retrasos en el plan general de elecciones para 2024

El Tribunal Supremo Electoral se encuentra atascado en la elaboración del Plan General de Elecciones (PLAGEL) para las votaciones de 2024, debido a que la Asamblea Legislativa liderada por Nuevas Ideas no ha emitido el decreto para definir cuál será el mecanismo a usar para el voto de los salvadoreños en el exterior.

La Asamblea oficialista aprobó el 14 de septiembre de 2021 una nueva ley para regular el voto en el exterior, tanto para que los salvadoreños que viven fuera del país puedan emitir el sufragio, como para que puedan buscar puestos de elección.

Si bien el proyecto original de ley enviado por Casa Presidencial (CAPRES) incluía la utilización de voto electrónico presencial o voto vía internet —pese a los riesgos que expertos han señalado en estos—, a la hora de emitir dictamen, el oficialismo sacó los artículos que desarrollaban el tema y anunciaron que realizarían visitas para "consultar" a la diáspora su preferencia en cuanto al mecanismo.

Sin embargo, a casi nueve meses de dicha aprobación, la Asamblea aún no ha tomado una decisión al respecto. Pese a los múltiples viajes realizados por diputados oficialistas, y a que Nuevas Ideas asegura que realizó una encuesta en línea en la que habrían participado 5,226 personas, no hay una propuesta en concreto, materializada en una iniciativa de ley.

Ante tal situación, el magistrado del TSE Guillermo Wellman se refirió al retraso que está provocando en el proceso, debido a que el tribunal suele tener listo el PLAGEL, a más tardar, 18 meses antes de la elección.

"No creo que la Asamblea vaya a retrasarse. Creo que nos van a dar eso en este mes, pero sí nos urge. Porque si no, después, no lo quiero decir así, pero van a decir que el TSE es el que no quiere hacer las elecciones con el voto en el exterior y no es cierto", señaló Wellman.

El magistrado indicó que es necesario hacer dos presupuestos extraordinarios para sacar adelante las elecciones 2024, en las cuales se juntarán las municipales, legislativas y presidencial. Esto, para poder sacar las elecciones normales y las que impliquen el voto en el exterior. Para poder completar y tener la certeza de ambos, necesitan que la Asamblea resuelva.

Señalamientos

En la Asamblea, precisamente, los dedos señalan que el retraso es responsabilidad de Nuevas Ideas. No solo los de la oposición, sino también GANA, partido aliado.

Así, Romeo Auerbach (GANA), presidente de la comisión de reformas electorales, admitió que la legislación con el mecanismo para voto en el exterior debería estar listo desde hace un par de semanas. Inclusive recordó que él presentó una propuesta para dicho fin, en marzo pasado. Sin embargo, junta directiva del órgano legislativo ni siquiera la ha incluido en la agenda de piezas de correspondencia.

"Por mi parte, como GANA y como presidente de la comisión, he propuesto desde hace tres meses el sistema de voto. Yo estoy listo, lo que pasa es que necesitamos más votos. Sí creo que estamos con un poco de retraso y debemos de meterlo lo más rápido posible", apuntó Auerbach.

En su propuesta, el legislador apostó por el voto electrónico en modalidad presencial, para que los salvadoreños voten en una máquina especial desde los consulados; o el voto electrónico remoto, para que puedan hacerlo desde una computadora, una tablet o un teléfono.

Eso sí: Auerbach se comprometió a conversar con los demás partidos del oficialismo para que el tema pueda resolverse. "Ellos sabrán, tienen diferentes temas en estudio. Ellos son grupos parlamentarios diferentes. Pero creo que ya debemos de tenerlo, porque el TSE necesita tiempo para licitar tecnología, servicios", acotó.

Luego, la diputada Anabel Belloso (FMLN), integrante también de la comisión de reformas electorales, coincidió en los retrasos en que se puede caer por la falta de decisión del oficialismo.

"No es que no sepan. Nuevas Ideas, cuando presenta su proyecto de voto desde el exterior, ya establecía dos mecanismos. Dieron marcha atrás para aparentar un proceso de consulta que no gozó de pluralidad, fueron campaña y propaganda. Es válido que tengan simpatía pero no se le dio el nivel que requiere un tema tan sensible", analizó Belloso, que indicó que no están en contra de la tecnología pero que se debe garantizar el respeto al voto y a los resultados que este genere.