TSE aún no ha pagado a quienes integraron JRV en elecciones

LA PRENSA GRÁFICA recibió ayer algunas denuncias sobre el pago pendiente por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a quienes les tocó estar en mesas (juntas receptoras de Votos, JRV) y cuidar urnas durante la jornada de elecciones municipales y legislativas del pasado 4 de marzo.

Son $25 los que el TSE debería haber desembolsado: $10 anticipadamente, para garantizar los viáticos de estas personas, y $15 para después de las elecciones.

Según las denuncias, aún hay quienes ni siquiera recibieron los primeros $10. Una de las personas afectadas afirmó que, dado que no le contestaban el teléfono, tuvo que ir hasta las oficinas del TSE en la Escalón, el martes anterior, y le prometieron que el viernes 23 estaría depositado, pero cuando llegó al banco, a las 3 de la tarde, no le pagaron.

“Así ha venido mucha gente. A varias personas les dijeron que el 15 y a otras el 19. ¿A usted le dijeron que el 23?’, me preguntó la señorita cajera. Entonces, yo me indigné, porque yo sinceramente creo que ese dinero ellos ya lo tienen y no sé por qué están jugando con eso. Me da la impresión que se lo quieren quedar”, expresó la persona afectada bajo anonimato, por temor a represalias.

El magistrado propietario del TSE Miguel Ángel Cardoza confirmó la situación y explicó que, en efecto, el dinero no ha sido desembolsado todavía porque aún están elaborando la planilla para hacer el pago.

“Es correcta la información. No se ha depositado todavía, porque no se terminó de elaborar la data de todos los que participaron. Estamos corroborando los datos, nombres y DUI verificables para consolidar el listado”, declaró el magistrado y no precisó la fecha para que ocurra el pago, pero dijo que el tribunal espera poder hacer la transacción antes de que la entidad bancaria, con la que tienen acuerdo, entre a vacaciones.