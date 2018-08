TSE analiza recursos por plagio contra Nuevas Ideas

El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo Granadino, señaló que han sido presentados tres recursos ante el ente que de momento inhabilitan la inscripción de movimiento Nuevas Ideas como un partido político.

Nuevas Ideas, movimiento liderado por el hoy candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele, se mantiene aún en el proceso de inscripción, el cual no le permitirá participar en las elecciones presidenciales de febrero próximo.

Olivo Granadino aseguró, en el programa de entrevista "Diálogo 21", que todas las objeciones han sido con base en la ley y que ellos como TSE no controlan las decisiones de los ciudadanos.

El artículo 15 de la Ley de Partidos Políticos (LPP) especifica que "las personas naturales o jurídicas que acrediten un interés, pueden presentar ante el tribunal electoral su oposición a la inscripción de un partido político".

Además el artículo 8, literal e, prohíbe inscribir partidos que contengan "símbolos nacionales y marcas registradas, símbolos o figuras reñidas con la moral o las buenas costumbres" y por esto es que fue presentado un recurso de objeción, contó Olivo.

"Un recurso plantea que esa marca de Nuevas Ideas está siendo inscrita en el Registro Nacional de Comercio y lo ha hecho el abogado Danilo Vega. Será el tribunal el que tendrá que valorar si procede el recurso o no. Hay otro recurso que plantea que el señor Nayib Bukele copió esta marca de un proyecto que era propio de la Alcaldía Municipal de San Salvador, no sé si vendrá de alguien que trabajó en la alcaldía", explicó Olivo, quien no específico el otro recurso que ha sido presentado.

Sobre ese segundo recurso, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, aseguró no tener ningún tipo de conocimiento ni de información.

"Si se resuelve favorable alguno de estos recursos se tendría que abrir una audiencia para llegar a emitir una resolución sobre el partido Nuevas Ideas", dijo el presidente del TSE.

El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral aseguró que los miembros de la Sala de lo Constitucional que finalizaron su período el pasado 15 de julio tenían una agenda política y con base en ella definían las prioridades en los casos a resolver.

"La Sala de lo Constitucional tenía una agenda política y con base en ella decidía los casos que iba a resolver rápido y los que no", manifestó Olivo.

El período de la anterior sala acabó el pasado 15 de julio y la Asamblea Legislativa ya cuenta con 23 días de retraso en la elección de los nuevos magistrados.

Uno de los últimos casos resueltos por la sala fue el del partido Cambio Democrático y en su sentencia ordenaba al TSE la resolución del caso.

Sobre esto, Olivo Granadino manifestó: "La resolución de la sala estaba prácticamente ordenando cancelar al partido CD y al partido PSD. Es lo que se lee de esa sentencia".