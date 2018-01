TSE anuncia que habrá más candidatos no partidarios

10 aspirantes a candidatos no partidarios presentaron sus solicitudes de inscripción acompañadas de los libros de firmas de miles de ciudadanos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE); del total, solo se conoce de la inscripción de un candidato.

De acuerdo con información preliminar, que hayan presentado firmas de los mismos ciudadanos era una de las razones por las que al menos un tercio de los aspirantes no fue inscrito.

Sin embargo, magistrados del TSE declararon esta mañana en la entrevista Frente a Frente que estarán notificando hoy la inscripción de más candidatos no partidarios.

"Este día (se conocerán los inscritos). El Tribunal Supremo Electoral resolvió el viernes, ya firmó la resolución correspondiente, este día estará siendo notificados. Sí, habrán candidatos no partidarios, sí habrán, van a haber candidatos no partidarios, no adelantamos más porque estaremos notificando ahora pero sí van a haber candidatos no partidarios", aseguró el magistrado del TSE, Miguel Ángel Cardoza.

Por otra parte, la magistrada Guadalupe Medina, declaró que hoy conocerá la denuncia que hizo el FMLN luego de que empleados de la alcaldía de San Salvador les retiraran propaganda electoral. Medina comentó que no podían adelantar criterio pero que evaluarán la legislación electoral vigente y la ordenanza municipal para determinar si abren o no un caso.