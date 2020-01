TSE centralizará los alquileres y se muda hacia un solo edificio

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejará de alquilar casi una decena de viviendas y se mudará a un edificio en donde estarán los 10 magistrados (cinco propietarios y cinco suplentes) y "el 90%" de los empleados, asegura el magistrado Noel Orellana.

La iniciativa, que es de la presidenta del organismo colegiado, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, busca ahorrar miles de dólares mensuales en alquileres, además de mejorar la operatividad del TSE.

"Es una necesidad indispensable. Queremos que, como legado, el TSE cuente con infraestructura digna y no recibir cuestionamientos", manifestó Orellana.

Orellana sostiene que uno de sus colegas magistrados fue delegado para realizar las negociaciones para el alquiler del edificio. La mejor opción queda cerca de las actuales oficinas del TSE (dispersas en un radio de varias cuadras en la colonia Escalón).

Desde su fundación, tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, el TSE se ha instalado en casas alquiladas. En la medida que se fue complejizando la función del organismo creció la planilla laboral y, con ello, la necesidad de más espacio, que se fue supliendo con el alquiler de más viviendas en la zona.

Sin embargo, a la sombra de este proceso de expansión creció el rumor de que los contratos se multiplicaron para favorecer a particulares.

"Se dice mucho en los pasillos. No queremos ver al pasado, sino ver el presente y el futuro. Queremos desvanecer los cuestionamientos y dejar un legado", respondió Orellana cuando se le preguntó sobre la posibilidad que políticos hubieran sido beneficiados con esos contratos de renta.

En todo caso, no ha sido un proceso fácil desarticular una decena de alquileres. Sin embargo, Orellana dice que no depende de los dueños de los inmuebles, puesto que "firmamos contratos y no nos pueden obligar".

Para Orellana, suspender esos contratos de alquiler y consolidar las funciones en un solo edificio "es un clamor de los 10 magistrados".

Ya está en marcha plan electoral 2021

El tema de los alquileres de locales para el funcionamiento permanente del TSE depende del presupuesto ordinario de la institución ($18.3 millones), que ya fue aprobado junto al Presupuesto 2020.

De modo que el ahorro que pueda surgir de la consolidación de alquileres se reflejará en el Fondo General de la Nación.

Sin embargo, el TSE funciona con un presupuesto extraordinario cuando se trata de organizar y dirigir elecciones, como las tres del próximo año (que son de diputados de la Asamblea Legislativa; diputados del Parlamento Centroamericano; y alcaldes).

En noviembre de 2019, el TSE solicitó al Ministerio de Hacienda $56 millones para el presupuesto extraordinario de los comicios de 2021.

Esa cantidad, explica el magistrado Orellana, no incluye la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) ni el voto en el exterior.

"Lo presentamos en noviembre de 2019 para que Hacienda contara con tiempo. Deseamos que se apruebe en enero para que pueda financiar todas las etapas", asegura el magistrado.

Aunque las elecciones están programadas para el 28 de febrero de 2021, los preparativos incluyen un total de 300 pasos que comienzan este 10 de enero, cuando inicia el proceso para la modificación de la dirección de residencia (lugar donde se va a votar).

Hasta el 27 de febrero próximo se permitirá a los ciudadanos en edad de votar modificar su dirección en el DUI para poder votar.

"Todo está enfocado en el presupuesto. En la medida que el Presidente y el Consejo de Ministros y la Asamblea Legislativa nos asignen fondos, así daremos resultados. La planificación funciona mejor con más recursos", sostiene Orellana.

El magistrado —uno de los dos propuestos por la Corte Suprema de Justicia— tiene confianza en que habrá una aprobación a tiempo del presupuesto extraordinario de elecciones.

Además, él, como ex gerente de operaciones legislativas, mantiene una buena relación con la totalidad de la Asamblea Legislativa y con la comisión de Reformas Electorales, en particular.

Asegura que el ministro de Hacienda se ha mostrado "anuente" y hay disposición de ayudar.