TSE confirma que no pudo transmitir desde todos los centros de votación

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, expresó ayer en una entrevista televisiva que en el simulacro nacional de transmisión de actas que se hizo no se pudo cubrir el 100 % de los centros de votación que se han designado para las elecciones del domingo 4 de marzo.

“No participaron los 1,595 (centros de votación), ojo en eso; solo llegamos a un poco más del 90 % de centros de votación. Lo importante es que más del 90 % de los centros de votación estuvo abierto”, expresó Olivo durante la entrevista “Diálogo” de Canal 21.

El funcionario también reconoció que hubo una serie de problemas entre los cuales destaca la falta de coordinación en la empresa encargada de brindar el transporte para el traslado de los escáneres hacia los distintos centros de votación.

“Como es un simulacro, logramos detectar que en los carros sedán ahí no cabían los paquetes que llevaban los escáneres, sino que es preferible llevarlos en un pick up... En los sedán lo que tuvimos fue un problema de seguridad y por eso algunos equipos no lograron llagar, y eso hay que decirlo, hacia los centros de votación”, agregó Olivo.

Al respecto, el magistrado Fernando Arguello Téllez dijo que el sistema de procesamiento y totalización de datos sí funcionó. Reconocieron que los problemas fueron logísticos, principalmente con el transporte del material. Analizan si harán otro simulacro el fin de semana.