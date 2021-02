TSE congela el sistema hasta que inicie el escrutinio

Congelado. Así quedó desde ayer el sistema de registro y transmisión de resultados y permanecerá de esa forma hasta minutos antes de que inicie el escrutinio preliminar, es decir, hasta mañana a eso de las 5:00 PM, cuando los centros de votación cierren y las Juntas Receptoras de Votos (JRV) comiencen a contabilizar.

Las elecciones municipales y legislativas de mañana pasarán a convertirse en las primeras donde hubo apoyo tecnológico en mesa. Sin embargo, a horas de la implementación de este, el secretario de innovación de la Presidencia, Vladimir Hándal, aseguró que el sistema fallará.

"Una institución española acaba de demostrarle al @TSEElSalvador que la aplicación que tendría que validar las actas el domingo NO SIRVE. Vulneraron la aplicación a 3 días de la elección. Han decidido remover la validación porque no hay solución. El sistema del TSE NO funciona. Ni va a funcionar", tuiteó el funcionario sin dar mayores detalles de a cuál institución hacía referencia.

El Centro Criptológico Nacional es la institución que por segunda ocasión consecutiva está dando acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en cuanto a temas informáticos, de hecho, tienen una oficina base en el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados (CNPRE) exactamente en la misma área en donde están los servidores que están dispuestos para recibir la información mañana durante el escrutinio.

Una fuente interna de la Comisión Técnica Informática, instancia que está a cargo del sistema a utilizar en la elección, confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que el Centro Criptológico sí ha hecho observaciones al sistema y que estas fueron subsanadas.

Congelar el sistema hasta minutos antes de comenzar el escrutinio preliminar es una manera de garantizar que no le harán ningún cambio de última hora.

Varios magistrados del Tribunal negaron la declaración que hizo el funcionario del Gobierno e instaron a dejar de acusar con que el domingo habrá fraude.

"La palabra fraude solo cabe en las mentes de aquellos personajes que obtienen algún beneficio de ello... Estas son mentiras que utilizan los políticos para hacerse las víctimas", declaró el magistrado Julio Olivo.

Durante un recorrido que LA PRENSA GRÁFICA hizo por las instalaciones del CNPRE, se pudo verificar que hay espacios habilitados para los integrantes de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y en él hay computadoras para cada partido que está representado en esa instancia y un espacio para proyectar los resultados que vayan procesando.

En otro espacio están los encargados de auditoría interna junto a representantes de la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ayer, mientras este rotativo hizo el recorrido, el representante de la misión de la OEA explicó que estaban haciendo pruebas del sistema que utilizarán las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

"Hemos estado haciendo pruebas de cómo funciona la sumatoria y es muy simple (cómo usar el sistema) es con el usuario. Estábamos viendo lo del código de barras", dijo el integrante de la misión.