TSE deja sin participar en JRV a elegidos

Varios ciudadanos que fueron seleccionados para integrar juntas receptoras de Votos (JRV) en la jornada electoral de hoy ya no tendrán que realizar las labores para las que fueron capacitados. Cuando ayer llegaron a recoger su credencial para poder ingresar a los centros, se encontraron con que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no había emitido la que les correspondía.

Uno de los sitios en los que más ocurrió este problema fue el del Centro Escolar Concha Viuda de Escalón, donde LA PRENSA GRÁFICA observó el caso de seis personas. Estas, a su vez, aseguraron que muchos otros elegidos habían pasado por la misma situación.

Daniel Vaquerano fue uno de los ciudadanos que conversaron con este periódico. Él debía recoger su acreditación en ese sitio. Estaba molesto porque lo hicieron asistir a dos capacitaciones en dos fines de semana y ocupar el tiempo del descanso para poder aprender cómo formar parte de una Junta Receptora de Votos.

“A los del Tribunal Supremo Electoral les recriminé esa falta de respeto que están teniendo en contra de la población”, comentó Daniel. Aseguró que le parece extraño que, después de que se ha dicho hasta la saciedad que el recurso humano será escaso para este evento electoral, gente como él ahora esté quedando fuera.

“Ellos (el Gobierno) van a meter a su gente y las elecciones se las van a ganar en la mesa, no en el voto, sino que en la mesa, en las actas, ahí se van a robar el voto”, opinó.

Lucila Quintanilla, de 25 años, tampoco formará parte de una Junta Receptora de Votos. Comenta que en las capacitaciones le dijeron que hasta que se acercara a recoger su credencial le informarían cuál era el papel que iba a desempeñar dentro de la célula electoral. Ahora sabe que no hará nada.

Al menos en el Centro Escolar Concha Viuda de Escalón cada vez que no encontraban la credencial de una persona, el empleado del TSE que estaba encargado de entregarlas anotaba en una lista su nombre completo, su número de DUI y los hacía firmar. Eso dejaba constancia de que tuvieron la intención de completar el proceso, pero que no cuidarían urnas hoy porque no se les entregó su acreditación. Eso, les aseguraron, los eximiría de pagar cualquier multa y de que tuvieran problemas en su fluidez migratoria.

Como no les entregaron un documento que ellos pudieran presentar en caso de que se les presentara algún problema, varios optaron por tomarle una foto al papel donde estamparon su firma como prueba. Esto, que no les dieran una constancia, ocurrió en otros sitios, como en el Centro Escolar Doroteo Vasconcelos y en el instituto nacional, ambos de Ayutuxtepeque.

Algo diferente pasó en el Instituto Nacional Damián Villacorta, en Santa Tecla, donde a las personas sí les dieron un papel para que se lo llevaran.

“He sentido un poco inestable (el proceso), porque psicológicamente uno se prepara y uno hace su tiempo para ir a esas capacitaciones, y de repente esto. No sé qué sucedió”, manifestó Maritza Lemus, una de las afectadas en Santa Tecla.

Críticas al proceso

Julio Gamero es uno de los delegados de la Junta Electoral Municipal (JEM) que se encargarán de que todo fluya correctamente en el proceso de votaciones en el Centro Escolar Concha Viuda de Escalón. En las horas matinales que le tocó estar en el recinto, pudo ver a decenas de personas con el problema.

Una de las principales dudas que le surgen es si hoy se tendrán deficiencias en las juntas receptoras de Votos del país, sobre todo tomando en cuenta que a quienes se está dejando fuera es a ciudadanos que cuentan con procesos de capacitación.

Para Gamero, resulta paradójico que se les dijera que no podían nombrar a alguien que no contara con estos entrenamientos, pero ahora se corre el riesgo de tener que echar mano de cualquiera si no se logran conformar las juntas receptoras de Votos con al menos tres miembros.

“Mañana y pasado mañana que nos den los informes y nos digan ‘sí sorteamos, y de los 30,000 algunos se excusaron y a estos otros no les pudimos dar por deficiencias nuestras’, esperamos que nos expliquen por qué pasó eso”, dijo Gamero, de la JEM.

Según el magistrado del TSE Fernando Argüello Téllez, la explicación al impase es que ahora se cuenta con más personas de las necesarias por el aporte dado por los partidos políticos en el tramo final del proceso (ver nota aparte).

Pero este no fue el único problema. Por lo menos en el municipio de San Salvador, varios ciudadanos se tuvieron que desplazar de punta a punta de la ciudad buscando el centro de votación donde estaba su credencial, pues no se los informaron en las capacitaciones.