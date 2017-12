TSE detecta anomalías en libros de los no partidarios

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Guadalupe Medina y Fernando Argüello Téllez denunciaron ayer que se han encontrado con irregularidades en los libros y documentos que han presentado algunos aspirantes a diputados independientes para los comicios de 2018, y al tener un informe completo informarán a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue si han cometido algún delito.

Los magistrados aseguraron que dentro de los ciudadanos respaldantes hay fallecidos y personas que no están en el padrón electoral y que podrían tratarse de reos con condenas.

“Nos han salido muertos firmando hojas de respaldantes y nosotros cuando terminemos este proceso lo tenemos que enviar a la Fiscalía General de la República para que haga su investigación”, dijo la magistrada Medina. “No vamos a ser nosotros que vamos a decidir si esto es cierto o no, va a ser la Fiscalía, y que se atengan a las consecuencias los no partidarios”, agregó el magistrado Argüello Téllez.

El magistrado dijo que todavía no tienen un informe completo para remitirlo a la FGR, porque a fin de facilitar el proceso para los candidatos independientes, les han recibido los libros de forma parcial y “eso no lo agradecen”.

Trajo a cuenta que los aspirantes no partidarios se han quejado de los retrasos que les ha ocasionado el TSE al no entregarles los libros con anticipación y al no responderles sobre la validación de firmas; sin embargo, Argüello Téllez, dijo que al contrario, les han facilitado las cosas pero “no lo comprenden” y “se están victimizando”.

Ayer, aspirantes no partidarios reiteraron en la entrevista de canal 33 del bloqueado que enfrentan en el TSE y que no les querían permitir que una misma persona apoye con su firma a varios candidatos no partidarios.

Ante eso, la magistrada Medina dijo que no se puede, mientras que el magistrado Argüello Téllez dijo que evaluarán si es una o dos firmas o una multiplicidad.

negociarán tecnología

Para este día, el TSE tiene previsto una rueda de negocios con la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS) para definir si contratan los servicios de tecnología para trasmitir resultados electorales en las elecciones de 2018, con la empresa Smartmatic. De no cerrar el contrato, prevé utilizar la tecnología que ofrece Corea del Sur.